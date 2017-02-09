Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Мегафон" закрыл сделку по покупке доли в Mail.ru Group

Экономика и бизнес
9 февраля, 19:57 UTC+3
Общая сумма сделки составляет $740 млн, из них $640 млн "Мегафон" уже выплатил, остальные $100 млн заплатит через год
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) у структур своего контрольного акционера - USM Holdings Алишера Усманова. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мегафон" объявляет о завершении сделки по приобретению 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн обыкновенных акций, составляющих примерно 15,2% уставного капитала или 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited, у компаний, аффилированных контролирующему акционеру "Мегафона" USM Holdings", - отмечается в сообщении. Общая сумма сделки составляет $740 млн, из них $640 млн "Мегафон" уже выплатил, остальные $100 млн заплатит через год.

Смотрите также

ФАС одобрила ходатайство "Мегафона" о покупке доли в Mail.ru Group
Акционеры "Мегафона" одобрили сделку по покупке акций Mail.ru Group
ФАС пока не видит проблем в сделке по покупке "Мегафоном" Mail.ru Group
ФАС получила ходатайство от "Мегафона" о покупке 63,8% Mail.ru Group

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
2
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
3
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
4
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
5
Москва подтвердила гибель турецких военнослужащих при случайном ударе ВКС РФ в Алеппо
6
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
7
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
Темы дня
Реклама