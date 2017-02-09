"Мегафон" закрыл сделку по покупке доли в Mail.ru Group

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) у структур своего контрольного акционера - USM Holdings Алишера Усманова. Об этом говорится в сообщении компании.
"Мегафон" объявляет о завершении сделки по приобретению 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн обыкновенных акций, составляющих примерно 15,2% уставного капитала или 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited, у компаний, аффилированных контролирующему акционеру "Мегафона" USM Holdings", - отмечается в сообщении. Общая сумма сделки составляет $740 млн, из них $640 млн "Мегафон" уже выплатил, остальные $100 млн заплатит через год.