ПФР: переход на карту "Мир" не повлияет на выплату пенсий и пособий

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Переход на карту "Мир" не повлияет на выплату пенсий и пособий, которые пенсионеры получают по линии Пенсионного фонда России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР.

"Переход на карты "Мир" абсолютно не отразится на выплатах пенсий и пособий", - сказали в фонде. В ПФР отметили, что более 60% пенсионеров получают пенсию на банковские счета, однако не у всех у них есть банковские карты. Также около 15 млн пенсионеров получают пенсию через почту.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что перевод новых клиентов из бюджетной сферы на карту "Мир" можно было бы начать с 1 июля 2017 года. При этом, по ее словам, полный переход работников бюджетной и социальной сферы на карту "Мир" предполагается с 1 июля 2018 года. Предполагается, что в этом году российские банки выпустят около 40 млн таких карт.

Платежная система "Мир" - российская национальная платежная система. Первые карты были выпущены в декабре 2015 года. Оператором платежной системы "Мир" выступает АО "НСПК".

В платежной системе "Мир" есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. По данным на 26 января, участниками системы стали 184 банка, 97% банкоматов и более 75% терминалов принимают карту "Мир".