РФ и Словения, как ожидается, заключат контракт на поставки газа на 2018 - 2022 годы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новый контракт на поставки российского газа в Словению в 2018 - 2022 г. планируется подписать в ходе начинающегося в пятницу визита в РФ словенского президента Борута Пахора. Об этом сообщил журналистам сотрудник аппарата правительства России.

"В ходе визита Пахора ожидается подписание нового контракта на снабжение Словении российским природным газом в 2018 - 2022 гг.", - сказал представитель кабмина. Он напомнил, что Словения остается одним из постоянных потребителей российского природного газа в Юго-Восточной Европе: за прошлый год из России в республику было поставлено 520,1 млн куб. м, причем "Газпром" обеспечивает порядка 70% общих потребностей этой страны в голубом топливе.

Поставки российского природного газа в Словению осуществляются с 1978 года, когда эта республика еще входила в состав Югославии. Текущий контракт действует до 2017 года включительно. Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Словении занимается предприятие Plinovodi d.o.o., которое является единственным импортером этого топлива в Словении.

В кабмине РФ в преддверии визита Пахора отметили также развитие совместных российско-словенских инвестпроектов. Так, российские капиталовложения по линии Промышленно-металлургического холдинга в предприятия "Словенской стальной группы" с 2008 г. превысили €400 млн, а местная "дочка" "Сбербанка" занимает по активам почти 5% словенского рынка. В свою очередь, в Подмосковье расширяется производство на фармацевтической фабрике, построенной словенской фирмой "КРКА" с общими затратами в €155 млн, отметил сотрудник аппарата правительства РФ.

Кроме того, по словам представителя кабмина, РЖД проявляет интерес к осуществлению комплексных работ в Словении по строительству и обслуживанию второй железнодорожной ветки Копер-Дивача протяженностью 28 км и ориентировочной стоимостью строительства 1 млрд евро, а компания "РОТЕК", входящая в группу "Ренова", "рассчитывает на участие в сооружении двух новых парогазовых энергоблоков на площадке ТЭЦ "Топларна" в Любляне (проектная мощность - 100 МВт, стоимость - €120 млн)".

Президент Словении будет находиться в РФ с 10 по 12 февраля. На сегодня у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, по итогам переговоров президентов РФ и Словении "запланировано подписание ряда двусторонних документов".