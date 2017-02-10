Госдума планирует принять закон о бессрочной всеобщей приватизации жилья

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в пятницу в третьем, заключительном чтении проект закона о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья.
В частности, будет признано утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года. В первоначальной редакции законопроект пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов.
Как пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, решение о продлении всеобщей приватизации было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Он напомнил, что сроки окончания приватизации сдвигались уже шесть раз. По словам политика, в ходе региональной недели к единороссам обращались самые разные категории избирателей, например, проживающие в общежитиях, ранее принадлежавших закрывшимся промышленным предприятиям. Среди других категорий он упомянул жителей военных городков.
7 февраля пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила, что кабмин решил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. По ее словам, прозвучавшее на совещании соответствующее предложение Медведева поддержали присутствовавшие единороссы и профильные министры. Со своей стороны, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сказал ТАСС, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.