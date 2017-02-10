Парламент Венесуэлы отказался одобрить продажу "Роснефти" доли в СП Petromonagas

МЕХИКО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Национальная ассамблея Венесуэлы в четверг приняла резолюцию против продажи акций в совместном предприятии Petromonagas российской нефтегазовой компании "Роснефть". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте однопалатного парламента республики. Высший орган законодательной власти находится под контролем политических противников президента Николаса Мадуро из "Блока демократического единства".

По мнению депутатов, сделка с Petromonagas нарушает конституцию, которая гласит, что любой государственный контракт с иностранными компаниями должен быть одобрен Национальной Ассамблей. Кроме того, они считают, что выплаченных за акции $500 млн недостаточно, потому что, согласно исследованиям "ряда экспертов в нефтяной отрасли", их стоимость "должна быть гораздо выше".

Российская компания в минувшем году приобрела 23,3% в Petromonagas, совместном предприятии с PDVSA, увеличив свою долю до 40%. Кроме Petromonagas "Роснефть" и PDVSA участвуют в четырех совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле.