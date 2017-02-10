"Известия": ФАС выступила против внеконкурсного отбора поставщиков топлива для ведомств

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала практику отбора поставщиков топлива для федеральных ведомств и министерств без конкурса. Об этом газете "Известия" рассказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

"Мы предлагаем скорректировать эту процедуру, так как есть другие варианты: выбирать поставщика на основании конкурса либо путем приобретения товара на бирже, - то есть в разных регионах от разных компаний. Топливный рынок обладает высокой конкуренцией, а это означает выгоду для покупателя - возможность получить более низкую цену", - отметил чиновник.

Согласно распоряжению правительства, закупки топлива для ведомств производились исключительно у крупных нефтяных компаний, в частности, "Роснефти". Однако в конце прошлого года срок действия документа истек. Тем не менее, пока от практики внеконкурсного отбора поставщика топлива отказалось только МВД: в декабре 2016 года ведомство объявило тендер на 2017 год. Заявку на участие подала только дочерняя компания "Лукойла", "Лукойл-Резервнефтепродукт", в результате чего аукцион был признан несостоявшимся.

Вице-президент Российского топливного союза (РТС) Ринат Фаттахов объяснил "Известиям", что частным компаниям сложно работать в условиях тендеров для силовых ведомств, которые отличаются от тендеров других госструктур. С 1 января 2017 года все денежные операции по контрактам с МВД, МЧС и ФСБ проходят по спецсчетам, деньги с которых станут доступны для поставщиков только после полного исполнения обязательств. Помимо этого, немногие компании имеют заправки на всей территории России, а значит - могут поставлять топливо по всей стране.