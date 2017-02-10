"Ъ": правительство предлагает авиакомпаниям инвестировать в московские аэропорты

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство нашло источник инвестиций для инфраструктуры аэропортов Московского авиаузла: в концессионные соглашения планируют включить инвестиционную составляющую в сборе за взлетно-посадочные операции (ВПО). Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на совладельца Внукова Виталия Ванцева.

По словам бизнесмена, сбор будет прописан в приказе ФСТ о методике регулирования сборов и тарифов на услуги естественных монополий в аэропортах. В зависимости от сроков строительства инфраструктуры, аэропорты согласуют объемы инвестиционной составляющей с ФАС и Росавиацией, чтобы избежать "бесконтрольного роста тарифа". По данным газеты, на этой неделе схема обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Проработать корректировки нормативной базы уже поручено ФАС.

"Такое предложение было высказано операторами, ведомство изучит финансовые модели, подготовленные аэропортами, и представит предложения по изменениям нормативной базы, обеспечивающие гарантии инвесторам и защиту потребителей", - подтвердила инициативу "Коммерсанту" пресс-служба ФАС.

По словам Ванцева, сейчас в аэропортах Московского авиаузла "самые низкие ставки за ВПО в России". В авиакомпании S7 заметили, что новые сборы увеличат себестоимость перевозки, а значит, - и стоимость билета.

"Коммерсантъ" оценил инвестиции в концессии московских аэропортов на март в 102 млрд рублей.