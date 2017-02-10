Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": правительство предлагает авиакомпаниям инвестировать в московские аэропорты

Экономика и бизнес
10 февраля, 6:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
ФАС поручили проработать корректировки нормативной базы
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство нашло источник инвестиций для инфраструктуры аэропортов Московского авиаузла: в концессионные соглашения планируют включить инвестиционную составляющую в сборе за взлетно-посадочные операции (ВПО). Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на совладельца Внукова Виталия Ванцева.

По словам бизнесмена, сбор будет прописан в приказе ФСТ о методике регулирования сборов и тарифов на услуги естественных монополий в аэропортах. В зависимости от сроков строительства инфраструктуры, аэропорты согласуют объемы инвестиционной составляющей с ФАС и Росавиацией, чтобы избежать "бесконтрольного роста тарифа". По данным газеты, на этой неделе схема обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Проработать корректировки нормативной базы уже поручено ФАС.

"Такое предложение было высказано операторами, ведомство изучит финансовые модели, подготовленные аэропортами, и представит предложения по изменениям нормативной базы, обеспечивающие гарантии инвесторам и защиту потребителей", - подтвердила инициативу "Коммерсанту" пресс-служба ФАС.

По словам Ванцева, сейчас в аэропортах Московского авиаузла "самые низкие ставки за ВПО в России". В авиакомпании S7 заметили, что новые сборы увеличат себестоимость перевозки, а значит, - и стоимость билета.

"Коммерсантъ" оценил инвестиции в концессии московских аэропортов на март в 102 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
Пихлер считает глупым оскорбительный комментарий биатлониста Фуркада в адрес Логинова
6
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
7
Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года
Темы дня
Реклама