"Ъ": правительство предлагает авиакомпаниям инвестировать в московские аэропорты

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство нашло источник инвестиций для инфраструктуры аэропортов Московского авиаузла: в концессионные соглашения планируют включить инвестиционную составляющую в сборе за взлетно-посадочные операции (ВПО). Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на совладельца Внукова Виталия Ванцева.
По словам бизнесмена, сбор будет прописан в приказе ФСТ о методике регулирования сборов и тарифов на услуги естественных монополий в аэропортах. В зависимости от сроков строительства инфраструктуры, аэропорты согласуют объемы инвестиционной составляющей с ФАС и Росавиацией, чтобы избежать "бесконтрольного роста тарифа". По данным газеты, на этой неделе схема обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Проработать корректировки нормативной базы уже поручено ФАС.
"Такое предложение было высказано операторами, ведомство изучит финансовые модели, подготовленные аэропортами, и представит предложения по изменениям нормативной базы, обеспечивающие гарантии инвесторам и защиту потребителей", - подтвердила инициативу "Коммерсанту" пресс-служба ФАС.
По словам Ванцева, сейчас в аэропортах Московского авиаузла "самые низкие ставки за ВПО в России". В авиакомпании S7 заметили, что новые сборы увеличат себестоимость перевозки, а значит, - и стоимость билета.
"Коммерсантъ" оценил инвестиции в концессии московских аэропортов на март в 102 млрд рублей.