Объем торговли между РФ и КНР в январе вырос на 34% до $6,5 млрд

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев, Алексей Селищев/. Торговый оборот между Россией и Китаем в январе вырос на 34% в годовом выражении - до $6,5 млрд. Об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в Россию увеличился при этом на 29,5%, составив $3,4 млрд, импорт в КНР вырос на 39,3% - до $3,1 млрд.

За минувший год объем экспорта из Китая в Россию составил $37,3 млрд (прирост 7,3%), импорт российских товаров КНР в прошлом году сократился на 3,1% - до $32,22 млрд.

Объем внешней торговли

В докладе также сообщается, что объем внешней торговли Китая вырос в январе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 11,4% и составил $314,1 млрд.

Экспорт составил $182,7 млрд, увеличившись на 7,9%, импорт превысил $131,4 млрд, продемонстрировав рост на 16,7%.

Об импорте нефти

Китай увеличил по итогам января 2017 года импорт нефти в годовом выражении на 27,5% - до 34,03 млн тонн (254,54 млн баррелей).

Импорт газа КНР увеличил в январе на 11,6% - до 5,83 млн тонн (7,98 млрд кубометров).

При этом отмечается, что в январе Китай сократил объем импорта нефтепродуктов на 2,2% - до 2,6 млн тонн.