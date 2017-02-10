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Чистый убыток "АвтоВАЗа" за 2016 г. уменьшился более чем на треть

Экономика и бизнес
10 февраля, 9:20 UTC+3
Выручка производителя составила 184,9 млрд рублей, что на 4,76% больше, чем годом ранее
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" - крупнейшего российского производителя легковых автомобилей - уменьшился за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с предыдущим годом на 39%, до 44,8 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка производителя от реализации за отчетный период составила 184,9 млрд рублей, что на 4,76% больше, чем годом ранее.

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