Чистый убыток "АвтоВАЗа" за 2016 г. уменьшился более чем на треть

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" - крупнейшего российского производителя легковых автомобилей - уменьшился за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с предыдущим годом на 39%, до 44,8 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Выручка производителя от реализации за отчетный период составила 184,9 млрд рублей, что на 4,76% больше, чем годом ранее.