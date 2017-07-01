Русский "Мир": что нужно знать о национальной платежной системе

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014-го Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир", которая постепенно вводится в оборот.

В настоящий момент карты системы "Мир" выпускают почти 100 банков. Обслуживают их (то есть принимают к платежам в банкоматах и терминалах) почти 400 кредитных учреждений.