Русский "Мир": что нужно знать о национальной платежной системе

Русский "Мир": что нужно знать о национальной платежной системеЭкономика и бизнес 1 июля, 7:03
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C 1 июля все российские банки должны принимать карты национальной платежной системы "Мир". Кроме того, если работники бюджетной сферы будут оформлять перевыпуск или получение новой зарплатной карты, им выдадут карту "Мир". ТАСС рассказывает, для чего нужны эти карты и чем они отличаются от тех, что уже имеются в обращении в России.
Нет, это не банк, а российская национальная платежная система, такая же, как Visa или MasterCard. Подключиться к ней могут любые банки, причем не только российские.
Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014-го Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).
Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир", которая постепенно вводится в оборот.
В настоящий момент карты системы "Мир" выпускают почти 100 банков. Обслуживают их (то есть принимают к платежам в банкоматах и терминалах) почти 400 кредитных учреждений.
Да, есть. Существуют карты классические и премиальные — с дополнительным набором услуг, но и с более высокой стоимостью обслуживания. Каждый из этих типов, в свою очередь, делится на дебетовые (для расчетов, хранения и накопления средств) и кредитные. Однако и на дебетовых картах есть функция овердрафта, то есть возможность "уходить в минус" с беспроцентным периодом. Есть и карты с кешбэком, то есть возможностью вернуть на счет какую-то часть от потраченных за месяц денег. Впрочем, какие типы карт будет применять именно ваш банк, зависит только от него.
На сайте платежной системы говорится, что стоимость обслуживания таких карт должна быть меньше, чем у Visa или MasterCard. Но в основном она зависит от банка: именно кредитное учреждение определяет тарифы.
Функционал карты позволяет использовать PayPass. Будет на вашей карте бесконтактная оплата или нет, в любом случае зависит от банка, который выпускает карту.
В банкоматах, которые принадлежат банкам-партнерам, а также в их офисах. Пока таких банкоматов не очень много, однако их количество постоянно растет. В настоящий момент в Москве в пределах МКАД работает больше 3000 банкоматов, которые выдают наличные с карты "Мир", более 900 из них работают круглосуточно. 600 банкоматов в Москве также позволяют внести наличные на карту "Мир".
Да, можно. Хотя, конечно, это зависит от учреждения. Сейчас большинство магазинов и ресторанов в России уже принимают карты "Мир" — если у них установлен терминал одного из 400 банков, которые работают с системой. Узнать о том, принимает ли нужный вам магазин или кафе карту "Мир", можно на кассе или на входе — по наклейке с логотипом платежной системы.
Иностранные интернет-аукционы не всегда принимают к оплате карты "Мир". Хотя, например, расплатиться за товар на AliExpress ей уже можно. Российские же интернет-магазины обслуживаются российскими банками, поэтому карты "Мир" они принимают.
Сайт платежной системы говорит, что можно, потому что банки выпускают кобейджинговые карты — то есть совместные карты двух платежных систем. Например, в России карта работает как "Мир", а за ее пределами, во всей международной сети — как карта Maestro. Однако рекомендуем в каждом конкретном случае обратиться в ваш банк и уточнить, принимают ли карту "Мир" в той стране, куда вы отправляетесь в путешествие.
Независимо от банка, карта "Мир" предлагает программу лояльности: кешбэк до 20% в разных магазинах, образовательных и развлекательных учреждениях. Правда, пока только в Москве, Санкт-Петербурге и в Крыму, но география сервиса будет расширяться.
Посмотреть список организаций, где действует акция, можно на сайте платежной системы.
Сергей Круглов