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Платежом красен: почему Россия возвращала долги СССР

Экономика и бизнес
21 августа, 18:57 UTC+3

Минфин России сообщил, что наша страна погасила последний внешний долг бывшего СССР, заплатив $125,2 млн Боснии и Герцеговине. ТАСС - о том, кому, когда и зачем мы возвращали долги Советского Союза

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© Виктор Кошевой/ТАСС

До последнего времени Босния и Герцеговина оставалась единственным кредитором Советского Союза, который еще не получил свои деньги. Сумма долга - $125,2 млн - была определена соглашением об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам с бывшей СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия - прим. ТАСС). И вот Минфин сообщил, что весь этот долг был погашен единым платежом 8 августа 2017 года.  

ТАСС разбирался откуда взялся долг, сколько он составлял, почему Россия решила его выплачивать и что случилось с финансовыми обязательствами перед Советским Союзом.

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Откуда у СССР взялись долги?

Вообще долговые обязательства разных стран — нормальное явление. Даже крупные страны с относительно сильными экономиками имеют обязательства перед другими государствами. Например, внешний долг Германии, по данным на сентябрь 2016 года, превышает $5 трлн 10 млрд, Японии — $3 трлн 240 млрд. Внешний долг США давно стал притчей во языцех — по данным на 1 февраля 2017 года, он равен $19 трлн 976 млрд. На тот же момент государственный долг России был куда скромнее — $52 млрд.

В 1985 году внешний долг СССР составлял $31 000 млн. В этот период власти страны активно привлекали как межгосударственные займы, банковские кредиты, предназначенные для финансирования закупок импортного оборудования, продовольствия, медикаментов и других товаров, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения страны, так и свободные средства для покрытия текущих потребностей бюджета в форме финансовых кредитов и внешних облигационных займов. В результате к концу 1991 года страна оказалась в долгах как в шелках.

Помимо долгов перед другими государствами Советский Союз имел обязательства перед коммерческими предприятиями, банками, входящими в так называемый Лондонский клуб кредиторов. Кроме того, в обмен на некоторые ресурсы советские предприятия расплачивались долговыми бумагами — облигациями Внешэкономбанка (ВЭБ). Эта нагрузка также легла на плечи государства. 

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Сколько составлял внешний долг СССР к моменту распада страны?

По данным, которые приводит руководитель группы анализа и планирования при председателе правительства России (1993–1994) Андрей Илларионов со ссылкой на долговые таблицы Всемирного банка, Советский Союз к моменту распада был должен $67 800 млн.

В 2007 году заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в интервью "Российской газете" рассказал, что к концу 1991 года государственный внешний долг Союза составлял $96 600 млн. В разных источниках встречаются и еще большие цифры — вплоть до $140 млрд. Официальные российские ведомства не приводят данных за тот период — первые данные Центробанка датируются 1994 годом. Тогда с учетом процентов обязательства составляли $104 507 млн.

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Почему вся эта нагрузка легла на Россию? В СССР входили 15 ныне независимых государств, почему бы не разделить обязательства?

Изначально план был примерно таким: в октябре 1991 года 12 бывших союзных республик (все, кроме Латвии, Литвы и Эстонии) подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором заявили о солидарной ответственности по долгу бывшего СССР. Обязательства распределили пропорционально экономической силе республик на момент распада Союза — России как преемнице РСФСР досталась доля 61,34% долга, а, например, Киргизии — всего 0,95%, Таджикистану и того меньше — 0,82%. В такой же пропорции должны были разделиться активы бывшего Союза — как на его территории, так и за рубежом.

Однако 2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР. Сделка получила название "нулевой вариант". Так России достался весь внешний долг в размере $96,6 млрд. В эту сумму входили займы у других стран и коммерческие обязательства перед участниками Лондонского клуба кредиторов, держателями облигаций ВЭБа и облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ). 

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Как Россия погашала долги СССР перед другими государствами?

Отметим, что такие финансовые обязательства разделились на три части:

  • Долги странам Парижского клуба (Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, США, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония). Россия также входит в Парижский клуб.
  • Обязательства перед социалистическими государствами: Польша, Чехия и Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Германия (за счет вошедшей в объединенную страну Германской Демократической Республики), страны бывшей Югославии.
  • Займы у других государств (Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и другие).

Долги перед Парижским клубом Россия закрыла досрочно — в 2006 году. Из-за раннего погашения наша страна смогла сэкономить $7 700 млн — за счет процентов. 

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Каким странам сколько заплатили?

Приведем несколько примеров. По данным официальных соглашений РФ относительно урегулирования долгов с разными странами, Россия заплатила, например, Уругваю $1,2 млн, Чехии — $352,5 млн, Болгарии — $38,5 млн, Словении — $129,2 млн, ОАЭ — $580 млн. Часть этих долгов оплачивалась не деньгами, а поставками товаров или услуг (в основном строительных). Долг перед Китайской Народной Республикой погасили в 2015 году, отдав 400,97 млн швейцарских франков. В 2016 году Россия окончательно рассчиталась с Кувейтом — основной долг в размере $1 100 млн оплатили деньгами, а $620 млн процентов — поставками российской высокотехнологичной продукции. Также в прошлом году РФ закрыла долг перед Македонией — $60,6 млн. В результате, Россия оставалась должна только Боснии и Герцеговине, и этот долг был погашен 8 августа. 

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Неужели Советскому Союзу никто не был ничего должен?

Конечно же, заемщики у СССР были. Но в большинстве это были достаточно бедные африканские и латиноамериканские страны. В рамках помощи развивающимся странам их долги списали. Кроме того, часть обязательств Россия простила своим политическим и экономическим партнерам: в некоторых случаях достигались договоренности, что в обмен на списание долга страна заключала с РФ крупный торговый контракт.
Были, конечно, и случаи "благотворительности", но Россия далеко не единственный такой меценат: например, в 1999 году страны Парижского клуба, в котором Россия была не только должником, но и кредитором, подписали соглашение о списании больше половины долга беднейших африканских стран. Так, Россия отказалась от притязания на активы Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. К тому же требовать возврата долгов с этих стран бессмысленно — денег у них все равно нет, и выполнять обязательства попросту нет возможности.

Другие примеры расчетов России и развивающихся стран смотрите на графике. 

 

Дмитрий Романов

 

 

 

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