Платежом красен: почему Россия возвращала долги СССР

Вообще долговые обязательства разных стран — нормальное явление. Даже крупные страны с относительно сильными экономиками имеют обязательства перед другими государствами. Например, внешний долг Германии, по данным на сентябрь 2016 года, превышает $5 трлн 10 млрд, Японии — $3 трлн 240 млрд. Внешний долг США давно стал притчей во языцех — по данным на 1 февраля 2017 года, он равен $19 трлн 976 млрд. На тот же момент государственный долг России был куда скромнее — $52 млрд.

В 1985 году внешний долг СССР составлял $31 000 млн. В этот период власти страны активно привлекали как межгосударственные займы, банковские кредиты, предназначенные для финансирования закупок импортного оборудования, продовольствия, медикаментов и других товаров, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения страны, так и свободные средства для покрытия текущих потребностей бюджета в форме финансовых кредитов и внешних облигационных займов. В результате к концу 1991 года страна оказалась в долгах как в шелках.

Помимо долгов перед другими государствами Советский Союз имел обязательства перед коммерческими предприятиями, банками, входящими в так называемый Лондонский клуб кредиторов. Кроме того, в обмен на некоторые ресурсы советские предприятия расплачивались долговыми бумагами — облигациями Внешэкономбанка (ВЭБ). Эта нагрузка также легла на плечи государства.