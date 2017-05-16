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Nokia 3310: действительно ли новое — это хорошо забытое старое?

Экономика и бизнес
16 мая, 11:30 UTC+3

В связи со стартом продаж в России напоминаем, чем канон отличается от ремейка

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Материал из 1 страницы
© David Ramos/Getty Images

В России стартовали продажи обновленной версии классической Nokia 3310. Финская компания HMD Global (обладательница прав на бренд Nokia) презентовала ремейк еще в конце февраля, заявив, что культовый телефон возвращается.

Пока что телефон можно приобрести только в некоторых салонах в Москве и в Московской области (ориентировочная цена — 3990 руб.), в остальных городах доступна функция предзаказа.

В связи с этим мы решили вспомнить, чем ремейк отличается от оригинала, и действительно ли новый телефон обладает свойствами своего легендарного предшественника.

Что осталось?

  • Кнопки. Отличная новость для тех, кто устал от тачскринов и попыток Apple избавиться даже от кнопки Home. Но предупреждаем: расположение клавиш изменилось. В новой версии 3310 вы не найдете даже привычных "длинных" стрелок для пролистывания меню.
  • Размер. Габаритами новая версия практически не отличается от Nokia 2000-х годов. А вот вес изменился существенно: 133 г старой версии против 79,6 г новой. Разработчики объясняют это тем, что за 17 лет комплектующие для мобильных телефонов основательно "сбавили в весе". Это позволило новой модели стать легче, при этом сохранив внешнее подобие.
  • Змейка. Старый добрый способ скоротать время. Единственное, что мешает назвать игру аутентичной, — это ее полноцветность (как показывает практика, в обновленной Nokia в принципе слишком много цвета).

same old game #snake #nomaze #nokia3310only

Публикация от Rosline Grajera (@ros.grajera)

  • Стандарт 2G. "Неспешный" формат, не предполагающий каких-либо излишеств с точки зрения пользования интернетом и передачи данных.

Что изменилось?

  • Цена. Сейчас оригинальную ретромодель Nokia можно заполучить, заплатив от 800 до 4000 руб. (стоимость зависит от политики интернет-магазинов и предложений частных торговцев). Заявленная цена обновленной 3310 в Европе — €49 (то есть около 2990 руб). В России же новинку можно приобрести примерно за 4000 руб.
  • Форма. Что бы ни говорили разработчики — она уже не та. Особенно в глаза бросается разница между размерами экрана: дисплей с разрешением 84x48 пикселей и диагональю 1,5 дюйма в старой версии против 320х240 пикселей и 2,4 дюйма — в новой.

#nokia #nokia3310 #thenew3310 #newnokia3310

Публикация от RocketGG.net (@rocketggnet)

  • Цветной дисплей. Без старого доброго монохрома, пиксельных изображений и долгих часов, проведенных за черно-белыми каталогами в попытках выбрать новую заставку для экрана.
  • Цвет корпуса. Красный, желтый, синий и серый — непозволительная цветастость для классической сине-серой Nokia. Изменения затронули и рынок сменных панелей. В новой модели можно поменять лишь заднюю сторону корпуса, в то время как старую 3310 можно было преобразить полностью, купив сменный "футляр".
  • Аккумулятор-долгожитель. Казалось бы, сложно представить себя что-то более "живучее", чем старая 3310. Тем не менее новая модель существенно превосходит классику по этому параметру: отрыв составляет десятки часов и дней. Усредненные возможности канонического 3310 — это 2,5 часа в режиме разговора и около 55 часов в режиме ожидания. Новая модель позволяет провести до 22 часов в режиме разговора и до 31 дня в режиме ожидания.

  • Камера. Старая модель чувствовала себя вполне самодостаточно и без нее.  В 2000-х годах привычных соцсетей и селфи еще не существовало, поэтому пользователи не испытывали острой потребности в фотографировании себя и окружающих. У новой 3310 камера есть. Правда, заявленное качество снимков 2 Мпикс в наши дни практически равносильно ее отсутствию.

  • Гнездо для наушников 3,5 мм. То, чего не было в старой версии и от чего совсем недавно решили отказаться в Apple. Также это означает отход от полифонии в пользу других звуковых форматов (впрочем, разработчики пообещали сохранить для ностальгирующих классическую мелодию вызова).
  • Прочие "излишества". Технический прогресс оказался сильнее стремления к аутентичности. На новой Nokia есть Bluetooth, разъем для микро-USB (прощайте, громоздкие зарядные устройства), а также гнездо для MicroSD, позволяющее расширить встроенные 16 Мб памяти до 32 гигабайт (а значит, теперь вам вряд ли придется удалять старые эсэмэски для того, чтобы высвободить хоть немного места).

Что под вопросом?

  • Легендарная выносливость. О неубиваемости старой 3310 уже давно сложены легенды (подкрепленные многочисленными краш-тестами). Относительно новой пока трудно что-либо сказать. Время покажет.

Публикация от Юра Павлють (@usholik)

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