Трамп разжигает нефть: чем обернется программа энергонезависимости США

Президент США Дональд Трамп намерен превратить США в страну-экспортера энергоносителей — с этой целью он последовательно снимает ограничения на добычу нефти и газа. Согласно решению Министерства внутренних дел США, 77,2 млн акров (312,8 тыс. кв. км) месторождений в Мексиканском заливе будет сдано в аренду для проведения разведочных работ и освоения энергоресурсов.

Первые аукционы по продаже лицензий на шельфовые территории должны состояться 21 марта 2018 года. Эксперты уверены: реализация планов Трампа может привести к снижению мировых цен на нефть и, как следствие, курса рубля, однако некоторые отрасли российской экономики от этого только выиграют.

Нужно больше черного золота

"Предоставление большего объема федеральных земель для разработки новых участков месторождений нефти и газа — это основа плана президента Дональда Трампа по превращению Соединенных Штатов в энергонезависимую страну, — говорится в заявлении главы Министерства внутренних дел страны Райана Зинке. — [Мексиканский] залив является важной частью этой стратегии, направленной на стимулирование экономических возможностей для промышленности, отдельных штатов и местных общин; создание рабочих мест и производство отечественной энергии, а также снижение зависимости от иностранной нефти".

Разработка новых месторождений в прибрежных зонах штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида позволит получить до 1,1 млрд баррелей нефти и до 113,3 куб. км природного газа, отмечается в заявлении Зинке. Таким образом, по мысли разработчиков плана, США будут меньше зависеть от иностранных энергоресурсов. Кроме того, данное решение будет способствовать и реализации другой цели администрации Трампа — борьбе с безработицей в стране. Сдача в аренду территории запланирована на 16 августа, а срок пользования землей составит пять лет. Программа по разработке континентального шельфа рассчитана на 2017-2022 годы и предполагает проведение в общей сложности десяти кампаний по сдаче в аренду участков в Мексиканском заливе (по две за год).

Все это является частью масштабного плана, озвученного Трампом еще в конце мая 2016 года: "Доминирование Америки в энергетическом секторе будет объявлено стратегической, экономической и внешнеполитической целью Соединенных Штатов. Время настало! <...> Под руководством моей администрации мы достигнем полной экономической независимости. Полной. Представьте мир, в котором наши враги и нефтяные картели больше не смогут использовать энергетику в качестве оружия. Это произойдет. Мы победим!"

Впрочем, ничего нового

The Washington Post отмечает, что инициатива Трампа по сдаче в аренду участков месторождений практически "зеркально повторяет" аналогичное распоряжение бывшего президента США Барака Обамы. Тот предлагал отдать под разработку 66 млн акров (267,1 тыс. кв. км) на тех же территориях, за исключением Флориды. Тогдашний министр внутренних дел США Салли Джуэлл отмечала, что места для аренды были выбраны с учетом трех критериев: высокого ресурсного потенциала, отсутствия конфликтов с местным населением и развитой инфраструктуры. Нынешний глава МВД Райан Зинке, как и его предшественница, отмечает, что условия аренды будут предусматривать "защиту биологически чувствительных ресурсов, смягчение потенциальных неблагоприятных последствий для охраняемых видов [флоры и фауны] и недопущение потенциальных конфликтов, связанных с развитием нефти и газа в регионе".

В последние дни своего президентства Обама запретил бурение новых нефтяных и газовых скважин в федеральных водах в Атлантическом и Северном Ледовитом океане. Однако именно при нем Штаты начали наращивать добычу нефти в Мексиканском заливе: в конце 2016 года объемы составляли 1,68 млн баррелей в день — это исторический максимум с февраля 2010 года (в апреле того же года произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon, который привел к одному из крупнейших разливов нефти в истории). На сегодняшний день общие объемы добычи в США составляют более 9 млн баррелей в сутки, а коммерческие запасы (без учета стратегического резерва) достигают уровня 420,3 млн баррелей. Согласно прогнозам, в ближайшие годы показатели будут только расти, и в США может произойти очередной виток "сланцевой революции".

При этом Штаты добывают и экспортируют так называемую легкую нефть, а "тяжелая" нефть закупается за рубежом. По данным американского агентства Energy Information Administration, в 2017 году США импортировали около 7,9 млн баррелей в сутки, бòльшая часть из которых приходится на поставки из стран ОПЕК (в первую очередь из Венесуэлы). Трамп же намерен наращивать собственную добычу и закупки нефти у Канады, снижая тем самым зависимость от поставок из стран нефтяного картеля. Такая ситуация опасна тем, что на мировых рынках может вновь возникнуть превышение предложения над спросом, что в конечном счете обрушит котировки. Также будет нивелировано соглашение о сокращении добычи нефти, принятое в ноябре 2016 года странами ОПЕК и независимыми производителями (в том числе России).

Польза или вред?

Как следствие, реализация планов Трампа, вероятно, приведет к снижению курса рубля, однако некоторые отрасли российской экономики от этого только выиграют. Такое мнение высказывал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев. "Если цены на нефть упадут ниже расчетных минимумов, последующее снижение курса рубля окажет положительное влияние на экономику ряда отраслей российского рынка, — считает эксперт. — Те отрасли, которые конкурируют с импортом, например сельское хозяйство, безусловно, выиграют".

Снятие ограничений на разработку месторождений в США может и не привести к сильному падению котировок, рассуждает бывший директор по исследованиям холдинговой компании "БиПи Россия" Владимир Аверчев. По его словам, всякая добавка нефти на мировом рынке ведет к снижению цены барреля. "Но бурение на шельфе — вещь весьма затратная. Чтобы добыча нефти была рентабельной, любым компаниям, в том числе американским, нужны высокие цены на топливо. Поэтому возможное снятие ограничений на производство углеводородов в США драматического понижения цен на нефть не вызовет".

Аналогичного мнения придерживается министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской: "Это долгосрочная внутриполитическая история, [которая] на текущую конъюнктуру рынка не влияет".

Очевидно, что и решение Трампа о разработке Мексиканского залива, и возрождение проектов трубопроводов Keystone XL и Dakota Access представляют угрозу для экологической безопасности. Разливы нефти наносят значительный вред природе и в первую очередь бьют по биологическому разнообразию. Однако, как отмечал руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров, проблема стоит шире: крупные инвестиции в нефтяной сектор фактически лишают денег "зеленую" энергетику, что в конечном счете наносит удар по климату.

"Добыча нефти на арктическом шельфе крайне опасна для окружающей среды и не оправдана экономически. Shell впустую потратила на поиск нефти около $7 млрд, но даже если бы бурение началось, его себестоимость была бы в несколько раз выше, чем на материке, — указывал эксперт. — ExxonMobil потратила только на одну скважину в Карском море на шельфе России $500 млн. Эти средства должны идти на совершенно новую модель энергетики, основанную на энергосберегающих технологиях и возобновляемых источниках энергии".

Кстати, ExxonMobil собирается выделить $20 млрд на увеличение добычи нефти на шельфе Мексиканского залива. Нынешний глава компании Даррен Вудс пообещал, что эти инвестиции обернутся долгосрочной экономической выгодой для региона и будут способствовать созданию около 45 тыс. новых рабочих мест.

Артур Громов