Одолжить, чтобы заработать: как сохранить и приумножить капитал с помощью облигаций

Облигация — это долговая расписка, дающая право кредитору вернуть свои средства и получить проценты (они называются купонным доходом) в определенный срок. Их часто выпускают компании и государства. Держателями облигаций могут быть как физические, так и юридические лица.

Для кредитора этот инструмент — возможность сохранить деньги и немного заработать. Обычно облигации приносят больший доход, чем банковские вклады.

Российское законодательство не предусматривает возможности прямой покупки облигаций физическими лицами. Чтобы совершить такую сделку, требуется посредник — брокер. В этом заключается первое и главное отличие ОФЗ, которые выпускает Минфин, от корпоративных облигаций — их может приобрести любой человек без посредника.