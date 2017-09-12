Одолжить, чтобы заработать: как сохранить и приумножить капитал с помощью облигаций

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С начала 2017 года Минфин полностью распродал два транша — каждый по 15 млрд рублей. Третий транш — на подходе. Гособлигации считаются самым выгодным из безопасных способов инвестировать деньги для физлиц. Максимальная годовая доходность — 10,1% для покупателей, которые готовы ждать с возвратом денег до сентября 2020 года.
Облигация — это долговая расписка, дающая право кредитору вернуть свои средства и получить проценты (они называются купонным доходом) в определенный срок. Их часто выпускают компании и государства. Держателями облигаций могут быть как физические, так и юридические лица.
Для кредитора этот инструмент — возможность сохранить деньги и немного заработать. Обычно облигации приносят больший доход, чем банковские вклады.
Российское законодательство не предусматривает возможности прямой покупки облигаций физическими лицами. Чтобы совершить такую сделку, требуется посредник — брокер. В этом заключается первое и главное отличие ОФЗ, которые выпускает Минфин, от корпоративных облигаций — их может приобрести любой человек без посредника.
Банковский вклад иногда позволяет "перекрыть" инфляцию — если его доходность выше, чем ее уровень. Инфляция в этом году не должна превысить 4%, а средняя ставка по депозитам до трех лет у ведущих банков, по данным ЦБ составляет порядка 6,4%. То есть депозиты приносят реальный доход в 2-3%.
Покупка акций и драгоценных металлов может принести хорошую прибыль. Но эксперты настоятельно не советуют выходить на рынок ценных бумаг, не имея опыта игры на нем. Даже профессиональные брокеры предупреждают: никто не может гарантировать прибыли при биржевой игре. Вероятность не только не приумножить, но и полностью потерять все деньги есть всегда. К тому же вы сами не можете пойти и купить акции — придется обращаться к брокерам.
ОФЗ сочетают в себе преимущества всех видов накопления средств. Они так же, как и вклады, обеспечиваются государственными гарантиями, причем на полную сумму вложений. А доходность по ним немного выше, чем на банковском депозите.
ОФЗ выдаются на три года. В любой момент их можно вернуть, но в этом случае вы потеряете доходность — полностью или частично.
Если вы возвращаете облигации раньше чем через 12 месяцев после покупки, то получите только вложенные вами деньги. Если прошло больше года, то вам начислят купонный доход в размере 7,5%, а также вложенные деньги. Если же вы продержали облигации все три года — получите не только стоимость облигаций, но и купонный доход в размере около 10,1 % годовых за каждый год.
Облигация стоит 1 тысячу рублей, но минимальная сумма инвестиций — 30 тысяч. Максимальный объем вложений — 15 млн рублей.
Облигации будут продаваться в Сбербанке и ВТБ 24. В случае, если население проявит к этому инструменту интерес, то список банков-партнеров будет расширен.
По опыту первого и второго транша – облигации раскупают за 1-3 месяца. Первый транш был полностью распродан за месяц с небольшим. Последние облигации из второго транша, размещаемого с июня, ушли 11 сентября.
Купонный доход не облагается налогом. А вот сами облигации являются ценными бумагами, и после того, как вы их продадите, вам нужно будет отдать 13% от полученной стоимости государству. Однако вы вправе применить налоговый вычет.
По данным Сбербанка, 59 % покупателей - мужчины. Географически, преимущественно, из европейской части России. Средний возраст покупателя ОФЗ – 56-57 лет.
Среди инвесторов в облигации много состоятельных клиентов - такой вывод можно сделать по "среднему чеку". Средняя сумма одной покупки ОФЗ в банке ВТБ24 - 2 млн рублей. В Сбербанке – 1 млн рублей, а по медиане (с исключением значительных "выбросов") – 350 тыс рублей.
Если у вас есть деньги, которые вам, скорее всего, не понадобятся в течение трех лет и вы не хотите, чтобы они обесценились. Если средства могут потребоваться раньше, лучше положить их на краткосрочный банковский вклад.
Дмитрий Романов, Анастасия Степанова