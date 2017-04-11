"Ведомости": СПГ не сможет заменить для Европы трубопроводный газ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Доля сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке в 2017 году может составить 10%, в долгосрочной перспективе она может увеличиться до 15%, поэтому СПГ не сможет заменить трубопроводный газ. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил председатель правления немецкой газовой компании Wintershall Марио Мерен.

"В 2017 году доля СПГ может составить 10%, в более долгосрочной перспективе - 15%, но во многом это будет зависеть от развития рынка. Но заменить трубопроводный газ из Норвегии или России он не сможет", - сказал он.

Как отметил глава Wintershall, восстановление цен на газ не привело к уменьшению объема его поставок "Газпромом" в Европу. "При этом мы не видим потока СПГ-танкеров в Европу...Лично я слышал о пяти танкерах. Я не вижу сейчас ситуации, что СПГ из США затопил Европу", - сообщил Мерен, добавив, что в долгосрочной перспективе он не видит возможности СПГ составить конкуренцию трубопроводному газу "по крайней мере, по ценам".

Мерен отметил, что по итогам текущего года компания планирует увеличить выручку более чем на 5%, а EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) - более чем на 10%.

Wintershall Holding GmbH - дочернее предприятие концерна BASF, один из основных европейских партнеров "Газпрома".