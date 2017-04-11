Абэ выступил за построение экономики, основанной на водороде

ТОКИО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым двигаться к отказу от углеводородов в качестве источника энергии и постепенно переходить на экологически чистые топливные батареи на основе водорода. Он заявил об этом во вторник на совещании в Токио по проблемам новой энергетики с участием глав заинтересованных министерств и ведомств.

"Наша цель - первыми в мире построить общество, основанное на использовании водорода", - подчеркнул премьер. Он сообщил, что в течение нынешнего года правительство разработает базовую стратегию действий в этом направлении.

В частности, к 2020 году на дорогах Японии будет около 40 тыс. легковых автомобилей и автобусов на топливных батареях, использующих водород. При его соединении с атмосферным кислородом вырабатывается электроэнергия, которая приводит в действие двигатель, а в атмосферу выделяется только безвредный водяной пар.

К 2030 году число зарегистрированных в стране машин, работающих на водороде, предполагается довести до 800 тыс. Для этого планируется более чем втрое снизить цены на такие автомобили, доведя их стоимость примерно до 2 млн иен (около $18 тыс.). Правительство также намерено в четыре раза увеличить количество водородных заправок. Как ожидается, за предстоящие десять лет будет создана сеть из 320 таких заправочных станций - преимущественно в крупных городах.

В настоящее время в Японии водородные автомобили уже производят компании Toyota motor и Honda motor. Предстоящую летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио будут обслуживать только машины этого типа.