СМИ: модельное агентство Трампа готовится к скорому закрытию

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Нью-йоркское модельное агентство, являющееся подразделением компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, свернет вскоре свою деятельность. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте американский журнал Mother Jones.

Издание ссылается на попавшее в его распоряжение электронное письмо, разосланное президентом агентства Trump Models Корин Николас партнерам по бизнесу. "Trump Organization решила покинуть индустрию моды", - написала в своем письме Николас. Она пояснила, что после недавней продажи прав на конкурс красоты "Мисс Вселенная" Trump Organization решила сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, в частности, на строительстве отелей и гольф-клубов.

В связи с этим Trump Models, которая была основана 18 лет назад, вскоре свернет свою деятельность, сообщила Николас. В своем письме президент агентства не уточнила даты закрытия Trump Models, в которой нынешний президент США владеет 85% акций.

Трамп являлся владельцем конкурса красоты "Мисс Вселенная" с 1996 года. В 2002 году в долю вошла телекомпания NBC, которой Трамп предоставил половину прав на смотр и лицензию на его телетрансляцию. Однако в 2015 году телеканал решил разорвать все связи с предпринимателем после того, как он, начиная свою президентскую кампанию, в оскорбительных тонах высказался в адрес выходцев из Мексики. Поссорившись с NBC, Трамп полностью выкупил права на шоу и продал их актерскому агентству William Morris Endeavor.