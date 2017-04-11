"Ведомости": Титов предложил возбуждать дела в отношении бизнеса с согласия прокурора

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предлагает обязать правоохранительные органы получать согласие прокурора для возбуждения уголовных дел по экономическим статьям. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект ежегодного доклада бизнес-омбудсмена.

По данным "Ведомостей", доклад в конце месяца будет вынесен на общественное обсуждение, а в конце мая - представлен президенту России Владимиру Путину.

По данным издания, в докладе Титов обращает внимание на рост числа уголовных дел, возбужденных по преступлениям экономической направленности. По мнению бизнес-омбудсмена, таким образом на предпринимателей часто оказывают коррупционное давление или манипулируют ими для разрешения хозяйственных споров.

Для предоставления бизнесу процессуальных гарантий Титов предлагает установить порядок возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям: только с согласия прокурора, который также должен быть уполномочен отменять решение о возбуждении дела и давать согласие на арест. В проекте доклада также предлагается обязать следователей получать одобрение прокурора для возобновления приостановленных дел по экономическим статьям и проведения доследственных проверок и досмотров по таким делам.

Кроме того, считает бизнес-омбудсмен, стороне защиты необходимо предоставить право подавать прокурору "заключение защиты" одновременно с обвинительным заключением следствия. Расследование всех преступлений против бизнесменов Борис Титов предлагает передать в один правоохранительный орган по аналогии с итальянской Guardia di Finanza (Финансовая гвардия Италии).