Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.04:
$ 57.39
€ 60.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС при ввозе в Россию

Экономика и бизнес
11 апреля, 6:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Отмечается, что принятые решения позволят создать новые конкурентные производства, повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дом правительства РФ

Дом правительства РФ

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в стране и ввоз которого не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева размещено во вторник на сайте кабмина.

Из документа следует, что в список включены оборудование комплектной установки пиролиза, установка по производству метанола, оборудование установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности мощностью 800 тыс. т. в год, а также линия по изготовлению трехмерных керамических многослойных модулей.

"Принятые решения позволят создать новые конкурентные производства, повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров", - указывается в сопроводительных документах.

В кабмине напомнили, что в настоящее время при ввозе техоборудования в Россию взимается НДС, что приводит к увеличению объема средств, направляемых предприятиями на техническое перевооружение. Освобождение же от взимания этого налога "позволяет сократить отвлечение оборотных средств предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые корабли ТОФ прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан
2
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
3
Порошенко на СНБО поднимет вопрос о конфискации угля с неподконтрольных Киеву территорий
4
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
5
Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Госсекретарь США прибывает в РФ на фоне обострения отношений из-за Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама