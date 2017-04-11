Кабмин утвердил план реализации стратегии развития промышленности стройматериалов

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева размещено на сайте кабмина.
"Планом предусматриваются меры по созданию условий, обеспечивающих развитие отрасли и внутриотраслевой конкуренции, стимулированию спроса на внутреннем рынке, управлению качеством и ассортиментом строительных материалов, развитию экспортного потенциала отрасли, мониторингу реализации стратегии", - указывается в сопроводительных документах. В плане содержатся список мероприятий, их организаторы и сроки исполнения.
Отмечается, что цель реализуемой стратегии - формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной промышленности строительных материалов инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной и энергоэффективной продукцией.
Стратегия, принятая в мае прошлого года, реализуется в три этапа: в 2016-2018 гг. должна быть решена задача по сохранению потенциала отрасли и снижению негативного влияния неблагоприятной конъюнктуры; в 2019-2025 гг. развитие должно будет базироваться на отечественных технологиях и оборудовании; на заключительном этапе в 2026-2030 гг. планируется сформировать "новую конкурентную структуру отрасли".