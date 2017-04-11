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Медведев поручил проработать вопрос целесообразности проведения интервенций на рынке мяса

Экономика и бизнес
11 апреля, 9:02 дата обновления: 11 апреля, 9:58 UTC+3
Вопрос поручено проработать Минсельхозу и Минфину
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Материал из 1 страницы
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Минфину проработать с участием отраслевых союзов вопрос целесообразности проведения государственных интервенций на рынке мяса. Об этом говорится в материалах правительства по итогам встречи руководителями ведущих животноводческих предприятий (резолюция от 8 апреля 2017 года).

"Проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием отраслевых союзов (ассоциаций) вопрос о целесообразности проведения государственных закупочных и товарных интервенций на рынке мяса и мясопродуктов", - говорится в документе.

Минсельхоз РФ проводит с 2001 года государственные интервенции на рынке зерна, направленные на регулирование цен. Госагентом по проведению интервенций с 2009 г. является Объединенная зерновая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Министерство планирует в 2017 году начать молочные интервенции.

Задачи расширения экспорта

Медведев также поручил Минсельхозу и Минэкономразвития подготовить предложения по корректировке доктрины продовольственной безопасности.

Министерства должны предусмотреть внесение в документ, "в том числе задачи по расширению доступа продукции агропромышленного комплекса на зарубежный рынок", поясняется в материалах.

Кроме того, премьер-министр поручил доработать механизм льготного кредитования АПК по ставке не более 5% для повышения роли субъектов РФ в реализации этого инструмента поддержки. Предлагается распространить механизм на кредиты, предоставляемые на срок от одного года до трех лет на приобретение оборотных средств в мясном и молочном скотоводстве. В документе подчеркивается целесообразность увеличения максимального размера льготного краткосрочного кредита для одного заемщика.

Медведев также поручил проработать вопрос о наделении Россельхознадзора полномочиями по контролю за исполнением региональными ветеринарными органами законодательства о ветеринарии.

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