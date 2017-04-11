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"Нафтогаз" выплатит Украине $555 млн дивидендов по итогам 2016 года

Экономика и бизнес
11 апреля, 10:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, апреля. /ТАСС
Ожидается, что окончательное решение относительно размера дивидендов будет принято украинским кабмином до 30 апреля 2017 года
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КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" планирует выплатить государству свыше 15 млрд гривен ($555 млн) дивидендов и авансового платежа по налогу на прибыль по итогам 2016 года. Об этом сообщил департамент корпоративных коммуникаций "Нафтогаза".

"По результатам 2016 года компания планирует выплатить государству дивиденды в размере 13,3 млрд гривен (50% от прибыли 2016 года). Кроме того, планируется выплатить 2,4 млрд гривен авансового платежа по налогу на прибыль", - сказано в сообщении компании.

Согласно информации, такие показатели правление "Нафтогаза" заложило в финансовом плане на 2017 год. Ожидается, что окончательное решение относительно размера дивидендов будет принято кабинетом министров до 30 апреля 2017 года.

Компания отмечает, что в 2016 году впервые за последние пять лет получила чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен (почти $1 млрд), "которая была обеспечена преимущественно прибылью от транзита (российского газа - прим. ТАСС)". По сравнению с 2015 годом, доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд гривен (около $275 млн). "Это стало следствием увеличения объема транзита на 15,1 млрд куб м или на 22,5% и девальвации национальной валюты", - сказано в сообщении. При этом компания получила убыток по направлению деятельности "Оптовая торговля газом" в размере 2,9 млрд гривен (более $100 млн).

Вместе с тем, "Нафтогаз" назвал "существенным риском для ликвидности компании и его возможности осуществлять выплаты - непринятие законодательных актов и решений, которые предусмотрены в правительственном плане действий по реформе корпоративного управления в "Нафтогазе". "Поскольку кредитные линии, привлеченные "Нафтогазом" у международных финансовых организаций, непосредственно связаны с реализацией реформы корпоративного управления, любые нарушения в выполнении утвержденных планов могут привести к отмене кредитных линий и требованию одновременного возврата средств со стороны кредиторов", - подчеркнула госкомпания.

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