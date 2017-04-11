Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.04:
$ 57.39
€ 60.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Татфондбанк признан банкротом

Экономика и бизнес
11 апреля, 10:41 UTC+3
Суд постановил открыть в отношении банка конкурсное производство сроком на один год
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ о признании Татфондбанка банкротом, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Татфондбанк банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на один год", - сказал судья.

Кредитором по делу выступил Центральный банк РФ. Иск был зарегистрирован 16 марта 2016 года. Накануне, 10 апреля, суд признал банкротом еще один татарстанский банк - "Анкор банк" - по иску Банка России.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и "Анкор банка". Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, "Анкор банк" - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. 5 апреля регулятор отозвал лицензию у еще одной местной кредитной организации - Татагропромбанк (400-е место по величине активов в стране на 1 марта 2017 года). 

Смотрите также

Недостаток активов Татфондбанка превысил 118 млрд рублей
Банковская система Республики Татарстан. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы банковской системы Татарстана
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые корабли ТОФ прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан
2
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
3
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
4
Порошенко на СНБО поднимет вопрос о конфискации угля с неподконтрольных Киеву территорий
5
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
6
Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона
7
Госсекретарь США прибывает в РФ на фоне обострения отношений из-за Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама