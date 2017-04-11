Татфондбанк признан банкротом

КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ о признании Татфондбанка банкротом, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Татфондбанк банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на один год", - сказал судья.

Кредитором по делу выступил Центральный банк РФ. Иск был зарегистрирован 16 марта 2016 года. Накануне, 10 апреля, суд признал банкротом еще один татарстанский банк - "Анкор банк" - по иску Банка России.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и "Анкор банка". Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, "Анкор банк" - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. 5 апреля регулятор отозвал лицензию у еще одной местной кредитной организации - Татагропромбанк (400-е место по величине активов в стране на 1 марта 2017 года).