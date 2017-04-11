Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские инвесторы выкупили около 80% выпуска рублевых евробондов X5

Экономика и бизнес
11 апреля, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Сспрос на бумаги превысил 30 млрд рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские инвесторы выкупили около 80% выпуска рублевых еврооблигаций ритейлера X5 Retail Group общим объемом 20 млрд руб. со ставкой 9,25%. Оставшиеся 20% ушли иностранным инвесторам, включая швейцарских, британских и европейских, говорится в сообщении "ВТБ Капитал", который выступил со-организатором выпуска.

Смотрите также

Ритейлер X5 Retail Group разместит рублевые евробонды сроком на 3-5 лет
Moody's улучшило рейтинг X5 Retail Group до "Ba2", прогноз - "позитивный"
X5 Retail Group обогнала "Магнит" по объему выручки в IV квартале

"С точки зрения объема это самое большое размещение еврооблигаций российским эмитентом с 2013 года, а также первый евробонд российской компании из сектора retail", - отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев, слова которого приводит пресс-служба организации.

Всего в рамках размещения было подано около 40 заявок от инвесторов, спрос на бумаги превысил 30 млрд руб.

Как ранее сообщал ТАСС, средства, полученные в результате размещения, планируется направить на рефинансирование текущего долга. Ритейлер не исключает и дальнейшее использование рублевых евробондов для замещения текущих обязательств.

X5 намерен в будущем достичь соотношения долга к EBITDA на уровне 1, сейчас этот показатель находится на уровне 1,8. При этом целевой уровень рентабельности EBITDA компании составляет 7-8%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой
2
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший
3
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
4
ООН обвинила сирийскую армию в блокаде района Восточная Гута в пригороде Дамаска
5
Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии
6
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
7
Васильева предлагает сократить число аспирантов на кафедре до трех
Темы дня
Загрузка...
Реклама