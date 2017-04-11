Российские инвесторы выкупили около 80% выпуска рублевых евробондов X5

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские инвесторы выкупили около 80% выпуска рублевых еврооблигаций ритейлера X5 Retail Group общим объемом 20 млрд руб. со ставкой 9,25%. Оставшиеся 20% ушли иностранным инвесторам, включая швейцарских, британских и европейских, говорится в сообщении "ВТБ Капитал", который выступил со-организатором выпуска.
"С точки зрения объема это самое большое размещение еврооблигаций российским эмитентом с 2013 года, а также первый евробонд российской компании из сектора retail", - отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев, слова которого приводит пресс-служба организации.
Всего в рамках размещения было подано около 40 заявок от инвесторов, спрос на бумаги превысил 30 млрд руб.
Как ранее сообщал ТАСС, средства, полученные в результате размещения, планируется направить на рефинансирование текущего долга. Ритейлер не исключает и дальнейшее использование рублевых евробондов для замещения текущих обязательств.
X5 намерен в будущем достичь соотношения долга к EBITDA на уровне 1, сейчас этот показатель находится на уровне 1,8. При этом целевой уровень рентабельности EBITDA компании составляет 7-8%.