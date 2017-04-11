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Госдума рассмотрит вопрос о продлении полномочий Набиуллиной на посту главы ЦБ 9 июня

Экономика и бизнес
11 апреля, 19:58 дата обновления: 11 апреля, 20:09 UTC+3
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что дата является утвержденной
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит вопрос о продлении срока полномочий нынешнего председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании 9 июня, сообщил ТАСС председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Рассмотрение вопроса переназначения Набиуллиной на пост главы Центробанка будет (рассмотрен) на пленарном заседании Госдумы 9 июня. Это утвержденная дата", - сказал Аксаков.

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По его словам, профильный комитет Госдумы рассмотрит вопрос о переназначении Набиуллиной на пост главы Банка России 6 июня.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России. Срок действующих полномочий нынешнего руководителя ЦБ истекает в июне текущего года.

Набиуллина, до этого занимавшая посты министра экономического развития и помощника президента РФ, возглавила Банк России в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ с 2002 года.

За время работы в ЦБ Набиуллина подвергалась критике со стороны многих депутатов и предпринимателей за политику валютного курса в 2014 году и низкие темпы снижения процентных ставок. Одним из основных оппонентов нынешней главы ЦБ является Столыпинский клуб, предлагающий быстрое снижение ключевой ставки и запуск эмиссионного механизма. 

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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