Fitch подтвердило рейтинг США на максимальном уровне "AAA" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента США в иностранной и национальной валютах на максимально возможном уровне "AAA" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг подкреплен финансовой гибкостью государства как эмитента одной из основных мировых резервных валют, а также самым ликвидным рынком капитала в мире", - говорится в сообщении агентства.

Долговая нагрузка государства продолжает ухудшаться. На данный момент Fitch оценивает государственный долг США в 103% ВВП, при этом в ближайшие десять лет этот показатель может увеличиться до 113% ВВП, отмечают эксперты.

Fitch ожидает, что ФРС США продолжит повышать базовую процентную ставку. Так, в 2017 году эксперты прогнозируют еще два повышения ставки на 25 б.п., в 2018 году - четыре повышения ставки ФРС США, подчеркивается в сообщении агентства.