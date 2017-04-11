Fitch подтвердило рейтинг США на максимальном уровне "AAA" со "стабильным" прогнозом

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента США в иностранной и национальной валютах на максимально возможном уровне "AAA" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
"Рейтинг подкреплен финансовой гибкостью государства как эмитента одной из основных мировых резервных валют, а также самым ликвидным рынком капитала в мире", - говорится в сообщении агентства.
Долговая нагрузка государства продолжает ухудшаться. На данный момент Fitch оценивает государственный долг США в 103% ВВП, при этом в ближайшие десять лет этот показатель может увеличиться до 113% ВВП, отмечают эксперты.
Fitch ожидает, что ФРС США продолжит повышать базовую процентную ставку. Так, в 2017 году эксперты прогнозируют еще два повышения ставки на 25 б.п., в 2018 году - четыре повышения ставки ФРС США, подчеркивается в сообщении агентства.