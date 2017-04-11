Минэкономразвития: проект особых экономических зон состоялся

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития видит и понимает "слабые места" особых экономических зон (ОЭЗ) в России, и старается устранять недостатки. Вместе с тем в министерстве считают, что в целом этот проект состоялся, сообщил ТАСС представитель Минэкономразвития.

Ранее Счетная палата по итогам очередного анализа работы особых экономических зон в 2016 году вновь раскритиковала их эффективность. По мнению СП, им так и не удалось стать действующим механизмом поддержки экономики. В 2016 году ситуация кардинально не изменилась: реальный экономический эффект от функционирования ОЭЗ так и не достигнут.

"Мы не боимся отказываться от не совсем удачных проектов ОЭЗ и переключать неэффективно используемые ресурсы на более перспективные. Нами разработаны новые критерии создания ОЭЗ. Основная их задача - чтобы регионы максимально прорабатывали вопрос создания самой площадки, а мы просчитывали целесообразность ее создания и реализации как инвестиционного проекта", - рассказал ТАСС представитель Минэкономразвития. Он добавил, что "проект ОЭЗ, конечно же, состоялся".

Собеседник агентства напомнил, что в конце 2015 года и в начале 2016 года проводились масштабные проверки всех ОЭЗ, в том числе и активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), включая деятельность не только самих управляющих компаний, но и федеральных, и региональных властей.

"В тот период отмечали тотальную неэффективность этого инструмента. По результатам проверок были отмечены ряд замечаний и предложений, большая часть которых уже были учтены в дорожной карте, утвержденной правительством РФ еще в июле 2014 года. Это говорит о том, что мы видим и понимаем "слабые места" в механизме и стараемся их устранить", - подчеркнул представитель Минэкономразвития.

С 2005 по 2016 год в России было создано 36 особых экономических зон в 31 регионе. С 2010 по 2016 год досрочно прекращена деятельность 10 ОЭЗ. По состоянию на 1 января 2017 года в 23 регионах существуют 26 особых экономических зон, из них 10 промышленно-производственного типа, шесть технико-внедренческого типа, девять туристско-рекреационного типа и одна - портового типа.