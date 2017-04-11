Moody's понизило рейтинги Росэнергобанка до "C" и объявило об их отзыве в ближайшее время

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Росэнергобанка по депозитам в иностранной и национальной валютах до "C" с "Caa2". Кроме того, агентство объявило о намерении отозвать рейтинги в связи с отзывом лицензии у Росэнергобанка. Об этом сообщается в пресс-релизе Moody's.

"Снижение и последующий отзыв рейтинга Moody's следуют за объявлением российского Центробанка 10 апреля 2017 года об отзыве лицензии Росэнергобанка в результате неисполнения банком обязательств перед кредиторами, указания Банка России, а также ведения недостоверной отчетности, использования бизнес-модели с высокой степенью риска, низкого качества менеджмента и активов", - отмечает агентство.

Росэнергобанк, занимавший на 1 марта 2017 года 92-е место по размеру активов в банковской системе РФ, проводил активную политику по привлечению вкладов. Максимальная ставка по которым составляла 9,9% годовых, что на 1,88 процентных пункта выше средней максимальной ставки по вкладам в крупнейших банках (8,02% годовых в конце марта). Наряду с повышенными ставками в банке действовали акции для вкладчиков, предусматривающие выплату бонусов за пролонгацию вкладов.

По данным Forbes, на 1 января 2017 года Росэнергобанк занял 81-е место в рейтинге 100 крупнейших банков по степени надежности (данный показатель характеризует способность кредитной организации выполнять обязательства перед клиентами, контрагентами и партнерами).

По информации ЦБ, Росэнергобанк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами, а также занимался выводом активов.