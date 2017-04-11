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Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой

Экономика и бизнес
11 апреля, 20:44 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Янина Павленко сообщила, что на международной выставке к стенду "Массандры" выстраивались очереди, а продукция предприятия быстро расходилась
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Янина Павленко

Янина Павленко

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Снятие с участия в международной выставке в Италии партии вин крымской "Массандры" стало хорошей рекламой известного предприятия. Такое мнение высказала гендиректор винзавода Янина Павленко.

"Сняли с выставки минимальное количество бутылок вина, поскольку к стенду, где была выставлена наша продукция, выстраивались очереди, она быстро расходилась. По сути этот инцидент стал для нашего предприятия хорошей рекламой. Санкции когда-нибудь снимут, а известность останется, - сказала она ТАСС. - Главной цели мы достигли - мы познакомили гостей выставки с нашей продукцией. Так что этот пиар стал дополнительным бонусом".

Об аресте крымских вин на выставке в итальянской Вероне журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал эту ситуацию хамством и глупостью. По словам Аксенова, власти Крыма будут защищать производителей вина всеми возможными юридическими способами.

"Масандра", основанная более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в РФ по выращиванию винограда и производству виноградных вин. После воссоединения Крыма с Россией "Массандра" перешла в ведение управления делами президента России.

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