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Акции United Continental упали после скандала с избитым пассажиром

Экономика и бизнес
11 апреля, 20:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Сотрудники United Airlines применили силу к пожилому мужчине, летевшему одним из рейсов, когда тот отказался уступить место работнику авиакомпании
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© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ценные бумаги холдинговой компании United Continental, которой принадлежит авиакомпания United Airlines, подешевели почти на 4% из-за скандала после снятия пассажира с рейса. Об этом свидетельствуют данные фондовых торгов в США.

В течение сессии, которая еще не закончилась, цена акций опускалась ниже отметки $69. Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой запечатлен инцидент, произошедший в воскресенье на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго (штат Иллинойс) в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону пожилого пассажира, у которого разбит нос, а на лице кровь.

Как выяснили СМИ, 69-летний мужчина является гражданином КНР. Сотрудники United Airlines попросили четырех человек в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Пассажир, о котором идет речь, отказался, сославшись на то, что он является врачом, который должен посетить пациентов. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

Авиакомпания подверглась резкой критике со стороны многих американских СМИ, а также в социальных сетях. Глава компании Оскар Муньос в понедельник распространил заявление, в котором извинился за произошедшее перед пассажирами рейса, однако не перед пострадавшим мужчиной. Муньос отметил, что представители авиаперевозчика намерены провести собственное разбирательство в связи с инцидентом. По данным телекомпании CNN, два сотрудника служб безопасности, которые пытались вытащить пассажира из самолета, временно отстранены от работы.

Представители министерства транспорта США заявили, что намерены расследовать произошедшее. Имя пассажира не разглашается.

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