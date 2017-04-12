На форуме в Сочи инвесторы и операторы транспортной инфраструктуры обсудят рынок ГЧП

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Инвесторы и операторы транспортной инфраструктуры на форуме в Сочи обсудят проблемы рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) и инструменты поддержки региональных проектов ГЧП.
Также на Международном форуме инвесторов и операторов транспортной инфраструктуры, который проводит ГК "Автодор" в Сочи 12 -14 апреля, обсудят перспективы российского рынка инвестиций в транспорт.
В дискуссии участие примут заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, заместитель председателя правления ГК "Автодор" по инвестициям и стратегическому планированию Александр Носов, первый вице- президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, председатель государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан Рим Гилязетдинов, заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития ГЧП Министерства экономического развития РФ Мария Ярмальчук, член правления Ассоциации Европейского бизнеса Филипп Пегорье.
Главная цель форума - оценка текущего состояния рынка ГЧП в транспортной инфраструктуре, а также взаимодействия бизнеса и власти.
В последнее время механизм ГЧП, в том числе в транспортной отрасли, подвергся жесткой критике со стороны ФАС и Минтранса. Нарекание ФАС вызвала размытая законодательная грань между понятиями концессии и госзакупки. В частности, в конце марта руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что необходимо провести четкую грань между этими понятиями.
Поводом для критики механизма ГЧП стало аннулирование антимонопольной службой в январе 2017 года открытого конкурса Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству на заключение концессионного соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги Стерлитамак - Магнитогорск, которая является одним из участков транспортного коридора Европа - Западный Китай. Это решение было воспринято рядом крупных концессионеров как опасный прецедент для рынка, после чего Минэкономразвития РФ выступило с заявлением о недопустимости принятия решений, подрывающих устойчивость института государственно-частного партнерства.
По мнению ФАС, тендер на строительство дороги в Башкирии фактически представлял собой закупку государством работ по строительству в обход процедуры государственного заказа.
В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что считает необходимым внести изменения в законодательство о государственно-частном партнерстве. Но при этом Соколов не согласился с ФАС и посчитал, что аннулированный тендер все же "концессионное соглашение по духу и по букве 115 закона о концессионных соглашениях".
Заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский заявил, что "недопустимо принятие решений, которые подрывали бы устойчивость этого эффективного института". Он подчеркнул, что вопрос правомерности действий ФАС в отношении аннулирования отдельных конкурсов находится в компетенции суда. В итоге ФАС предложила законодательно установить минимальную долю частных инвестиций при концессиях, а также приблизить закон о концессиях к контрактной системе в части требований к процедуре торгов.
Более того, Артемьев сообщил, что концессия по системе "Платон" может быть пересмотрена, "как и другие концессии". Руководитель Росавтодора Роман Старовойт позднее заявил ТАСС, что ведомство не получало от ФАС уведомлений о возможном проведении проверки в отношении концессионного соглашения по системе "Платон". При этом первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих говорил, что пересмотр условий ранее заключенных концессионных соглашений может подорвать реализацию инвестиционных проектов.
Концессия является видом государственно-частного партнерства, при котором частный инвестор за свой счет модернизирует объекты инфраструктуры, а взамен получает право их эксплуатации и получения части прибыли. Объем заявленных частных инвестиций в концессионные проекты ГЧП в России превышает 700 млрд рублей.
Что касается транспортной области, то механизм ГЧП используется в основном в дорожных проектах. Так, концессия применяется в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", строительстве пяти участков Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Кроме того, в середине прошлого года правительство РФ согласовало концессионное соглашение на строительство железнодорожной инфраструктуры морского порта "Тамань".