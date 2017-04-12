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На форуме в Сочи инвесторы и операторы транспортной инфраструктуры обсудят рынок ГЧП

Экономика и бизнес
12 апреля, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Главная цель форума - оценка текущего состояния рынка ГЧП в транспортной инфраструктуре, а также взаимодействия бизнеса и власти
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Инвесторы и операторы транспортной инфраструктуры на форуме в Сочи обсудят проблемы рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) и инструменты поддержки региональных проектов ГЧП.

Также на Международном форуме инвесторов и операторов транспортной инфраструктуры, который проводит ГК "Автодор" в Сочи 12 -14 апреля, обсудят перспективы российского рынка инвестиций в транспорт.

В дискуссии участие примут заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, заместитель председателя правления ГК "Автодор" по инвестициям и стратегическому планированию Александр Носов, первый вице- президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, председатель государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан Рим Гилязетдинов, заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития ГЧП Министерства экономического развития РФ Мария Ярмальчук, член правления Ассоциации Европейского бизнеса Филипп Пегорье.

Главная цель форума - оценка текущего состояния рынка ГЧП в транспортной инфраструктуре, а также взаимодействия бизнеса и власти.

Проблемы ГЧП

В последнее время механизм ГЧП, в том числе в транспортной отрасли, подвергся жесткой критике со стороны ФАС и Минтранса. Нарекание ФАС вызвала размытая законодательная грань между понятиями концессии и госзакупки. В частности, в конце марта руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что необходимо провести четкую грань между этими понятиями.

Поводом для критики механизма ГЧП стало аннулирование антимонопольной службой в январе 2017 года открытого конкурса Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству на заключение концессионного соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги Стерлитамак - Магнитогорск, которая является одним из участков транспортного коридора Европа - Западный Китай. Это решение было воспринято рядом крупных концессионеров как опасный прецедент для рынка, после чего Минэкономразвития РФ выступило с заявлением о недопустимости принятия решений, подрывающих устойчивость института государственно-частного партнерства.

По мнению ФАС, тендер на строительство дороги в Башкирии фактически представлял собой закупку государством работ по строительству в обход процедуры государственного заказа.

В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что считает необходимым внести изменения в законодательство о государственно-частном партнерстве. Но при этом Соколов не согласился с ФАС и посчитал, что аннулированный тендер все же "концессионное соглашение по духу и по букве 115 закона о концессионных соглашениях".

Заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский заявил, что "недопустимо принятие решений, которые подрывали бы устойчивость этого эффективного института". Он подчеркнул, что вопрос правомерности действий ФАС в отношении аннулирования отдельных конкурсов находится в компетенции суда. В итоге ФАС предложила законодательно установить минимальную долю частных инвестиций при концессиях, а также приблизить закон о концессиях к контрактной системе в части требований к процедуре торгов.

Более того, Артемьев сообщил, что концессия по системе "Платон" может быть пересмотрена, "как и другие концессии". Руководитель Росавтодора Роман Старовойт позднее заявил ТАСС, что ведомство не получало от ФАС уведомлений о возможном проведении проверки в отношении концессионного соглашения по системе "Платон". При этом первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих говорил, что пересмотр условий ранее заключенных концессионных соглашений может подорвать реализацию инвестиционных проектов.

Концессии в области транспорта

Концессия является видом государственно-частного партнерства, при котором частный инвестор за свой счет модернизирует объекты инфраструктуры, а взамен получает право их эксплуатации и получения части прибыли. Объем заявленных частных инвестиций в концессионные проекты ГЧП в России превышает 700 млрд рублей.

Что касается транспортной области, то механизм ГЧП используется в основном в дорожных проектах. Так, концессия применяется в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", строительстве пяти участков Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Кроме того, в середине прошлого года правительство РФ согласовало концессионное соглашение на строительство железнодорожной инфраструктуры морского порта "Тамань".

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