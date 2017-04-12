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Усманов: Русская медная компания может получить 50% в Удоканском проекте

Экономика и бизнес
12 апреля, 2:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Бизнесмен уточнил, что компания может получить 50-процентную долю в проекте, участие РМК не ограничивается экспертизой и предусматривает "денежную составляющую"
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Байкальская горная компания (БГК), которую контролирует USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, собирается разрабатывать Удоканское медное месторождение в сотрудничестве с Русской медной компанией (РМК) Игоря Алтушкина.

Алтушкин может получить 50-процентную долю в проекте. Участие РМК не ограничивается экспертизой и предусматривает "денежную составляющую", уточнил Усманов.

Бизнесмен рассчитывает на банковское финансирование и считает, что опыт РМК поможет обеспечить успех проекта.

"Средств нет ни у кого, средства есть только у банков. РМК имеет большой опыт реализации проектов в медных горно- обогатительных комбинатах, они уже два ГОКа подняли. И сделали их гораздо более эффективными, чем другие компании. Мы верим в них, но открыты к сотрудничеству на честной, равноправной основе с любыми компаниями, которые занимаются медным бизнесом", - добавил он.

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин не будет участвовать в проекте. "Потанину этого не предлагал, я исчерпал все предложения для него еще в начале нашего любовного альянса по "Норильскому никелю", - уточнил Усманов.

"РТ-Развитие бизнеса" (входит в госкорпорацию "Ростех") имеет опцион на покупку 25-процентной доли по цене затрат на проект. "Дочка" "Ростеха" остается партнером в проекте, поскольку опцион действует в течение 10 лет с момента подписания соответвтующего соглашения, добавил Усманов.

Удоканское месторождение

Удоканское медное месторождение с ресурсами свыше 27 млн т является крупнейшим месторождением меди в России и одним из крупнейших в мире. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края.

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