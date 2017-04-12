"Ведомости": Усманов остается налоговым резидентом России

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Предприниматель Алишер Усманов остался резидентом России и платит налоги, как физическое лицо и как совладелец активов. Сообщение USM Holdings о том, что он провел за пределами России более 183 дней, было неверно истолковано. Об этом сам бизнесмен сообщил в интервью газете "Ведомости".
"И тем не менее я налоговый резидент России, все личные налоги я плачу здесь. Причем более половины доходов, с которых уплачены эти налоги, я заработал не в Российской Федерации: это в основном прибыль от операций на рынках ценных бумаг за пределами России", - уточнил Усманов.
Размер налоговых отчислений как физического лица, с учетом налогов за 2016 год, превысил $400 млн, рассказал бизнесмен "Ведомостям".
Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%). Данный холдинг контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru Group. Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсант" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал".
Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.