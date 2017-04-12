Инфляция в Китае составила в марте 0,9%

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ПЕКИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае - ключевой показатель уровня инфляции - составил по итогам марта 0,9% против 0,8% в феврале, что совпало с ожиданиями экспертов. Об этом говорится в обнародованном докладе Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
В докладе сообщается, что рост индекса цен производителей (PPI), отражающего изменения оптовых цен на товары и услуги в Китае, в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,6%.
Индекс потребительских цен (CPI) в 2016 году составил 2%. По оценкам Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, в текущем году данный показатель может составить 3%.