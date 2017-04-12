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"Ведомости": Усманов не принимает участия в работе своих медийных активов

Экономика и бизнес
12 апреля, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Бизнесмен сказал, что он "не насаждает цензуру" в подконтрольных его активам изданиях
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Предприниматель Алишер Усманов предпочитает не вмешиваться в работу подконтрольных его активам изданий. Об этом бизнесмен сообщил в интервью газете "Ведомости".

"Могу сказать только одно: никакую цензуру я там не насаждаю. Это не в моих правилах, и я вообще не принимаю участия в работе моих медийных активов", - сказал он.

В то же время Усманов вспомнил случай, когда он обратил внимание на деятельность "Коммерсанта" "в связи с хулиганской публикацией" в журнале "Власть" в 2011 году.

"Кстати, отстраненный тогда редактор сейчас снова работает в "Коммерсанте", потому что это не было политической цензурой или персональным конфликтом, а было ответом на этически недопустимый стиль и тон. Ожидаю от сотрудников соблюдения высоких стандартов культуры, а не единых политических взглядов", - подчеркнул Усманов.

Главный редактор журнала "Власть" Максим Ковальский возглавлял издание с 1999 по 2011 год. Генеральный директор издательского дома "Коммерсантъ" Демьян Кудрявцев объяснил тогда отставку Ковальского и ряда других сотрудников холдинга тем, что при подготовке последнего номера журнала были нарушены "стандарты профессиональной журналистики".

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Усманов, Алишер Бурханович
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