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Курс доллара из-за Сирии и КНДР упал в Токио до самого низкого уровня за пять месяцев

Экономика и бизнес
12 апреля, 5:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Чтобы избежать рисков, инвесторы продают доллары и покупают японские иены как относительно безопасную валюту
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ТОКИО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Курс доллара упал в среду в Токио до самого низкого уровня за последние пять месяцев на фоне роста напряженности вокруг Сирии и КНДР. По состоянию на 10:30 по местному времени (04:30 мск) за $1 давали около 109,4 иены - на 1,14 иены меньше, чем в то же время сутки назад.

"Ситуация вокруг Северной Кореи становится все более неопределенной, поскольку президент США Дональд Трамп открыто не исключает односторонних действий в отношении этой страны, если Китай не добьется от нее уступок по ракетно-ядерной проблеме, - приводит агентство Kyodo слова одного из активных игроков на валютном рынке. - Чтобы избежать рисков, инвесторы продают доллары и покупают японские иены как относительно безопасную валюту".

Сирийский кризис и ситуация вокруг КНДР заставляют инвесторов сбрасывать акции и на Токийской фондовой бирже, отмечает аналитический портал Nikkei. Индексы там упали в среду более чем на один процент.

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Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР
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