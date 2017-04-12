Строительство российско-японского завода электромобилей в Приморье начнется в 2018 г.

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Совместный российско-японский завод по производству электромобилей на базе японских малолитражек начнут строить в Приморье в 2018 году. Об этом сообщает администрация Приморья.
"Изучая детали, параллельно работаем над проектом: зарегистрировано совместное предприятие "Прометей", подана заявка на получение статуса резидента ТОР "Надеждинская", на этой площадке планируется строительство завода по производству электромобилей. Под развитие российско- японского проекта зарезервирован земельный участок площадью в три гектара, идет проработка бизнес-плана и проектирование. На первом этапе планируем производить до пяти тысяч автомобилей в год, трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология уже обкатана. К работам приступим в следующем году, когда будет готова инфраструктура ТОР", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы компаний "Сумотори", российского участника проекта, Виталия Веркеенко.
На этой же площадке планируется запустить первый на Дальнем Востоке завод по утилизации автомобилей. Здесь будут перерабатывать и легковые, и грузовые авто. Речь идет об "умной" утилизации всех компонентов автомобиля. Это предприятие должно способствовать развитию сопутствующих производств, переработке пластиковой и резиновой крошки, битого стекла и других продуктов.
Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава технохолдинга "Сумотори" и корпорация Arai Shoji Co. Ltd. (Япония) подписали соглашение о создании совместного предприятия в ноябре 2016 года, проект получил название "Прометей".