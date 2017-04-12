Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 29,78 млрд рублей

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Уставный капитал ОАО "Российские железные дороги (РЖД) увеличивается на 29,78 млрд рублей, дополнительные средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов. Распоряжение о внесении соответствующего взноса опубликовано в среду на сайте правительства.
В частности, 10,95 млрд рублей направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла. На строительство железнодорожной линии по направлению Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск выделено 9,91 млрд рублей. 8,83 млрд рублей будут направлены на комплексную реконструкцию участка железной дороги на участке им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. 90 млн рублей пойдут на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань.
Направляемые средства предусмотрены федеральным бюджетом РФ на 2017 год, отмечается в справке к документу.