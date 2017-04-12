Таможни Японии и России подписали меморандум о развитии внешней торговли

ТОКИО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Таможенные ведомства Японии и России подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешней торговли, основной целью которого является обмен информацией для содействия бизнесу. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин, находящийся с визитом в Токио.

"Основной итог нынешней встречи подписание меморандума о сотрудничестве и развитии внешней торговли. Прежде всего, речь идет об обмене информацией, на основе которого предполагается ускорение таможенных процедур и содействие развитию бизнесу", - сказал он.

По его словам, этот обмен будет "касаться участников внешнеэкономической деятельности, включенных в сектор как с минимальными, так и с высокими рисками". "Далее (меморандум) предполагает обмен данными о задержании наркотиков, оружия и контрафактной продукции на внешнеэкономическом канале. Последний пункт - это обмен статистическими данными", - добавил Булавин.

В марте прошлого года таможенные службы России и Японии провели встречу по вопросам организации "зеленого коридора" с целью осуществления быстрой регистрации и прохождения грузов. Кроме того, в том же месяце прошли консультации рабочей группы по системным вопросам улучшения инвестиционного климата между двумя странами.

Как показывали данные опроса, проведенного Японской федерацией бизнеса (Кэйданрэн), деловые круги страны считают, что упрощение таможенного контроля может изменить в лучшую сторону инвестиционный климат между Японией и Россией. По их словам, таможенные процедуры сейчас занимают слишком много времени, также нет гарантий возврата инвестиций и сложно найти надежных партнеров.

Булавин также сообщил, что таможенные ведомства Японии и России создали рабочую группу по вопросам обмена информацией, первое заседание которой состоится в июне этого года в Москве.

"Мы начнем с обмена данными о бизнесе в секторе минимальных рисков. Создана рабочая группа, первое заседание которой пройдет в Москве в июне этого года, и будут разработаны технические условия для обмена информацией", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС. "Наши информационные системы разные, предстоит их синхронизировать. Также мы договорились о том, что нам необходимо организовать обмен информации по правоохранительному блоку в режиме онлайн", - сказал Булавин.

Говоря о трудностях, которые японский бизнес испытывает при прохождении таможенных процедур в РФ, глава ФТС сообщил, что в первую очередь проблема заключается в заполнении таможенных деклараций в электронном виде. "По мнению японцев, у нас также несколько длительные процедуры таможенного оформления и досмотра, но здесь я должен сказать, что для участников внешнеэкономической деятельности из сектора с минимальными рисками японская сторона проводит досмотр в отношении 1% товарных партий, мы - в отношении 1,3%. Это сопоставимо", - добавил Булавин.

"Нам очень важно послушать мнение японского бизнеса о российской таможне, их предложения по улучшению процедур, чтобы способствовать повышению инвестиционной привлекательности РФ", - заключил он.