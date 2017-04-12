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Жданова: партнерство с КНР открывает большие возможности для сельского хозяйства РФ

Экономика и бизнес
12 апреля, 7:44 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Губернатор Забайкальского края также подчеркнула, что к настоящему моменту в рамках торгово-экономического взаимодействия Дальнего Востока России с Китаем уже имеются многочисленные успешные наработки
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ПЕКИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Сотрудничество России с КНР позволит оказать стимулирующее воздействие на сельское хозяйство РФ, где, как и в области природных ресурсов, имеются многообещающие перспективы для двусторонней кооперации. Об этом  заявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

"Новые возможности для развития сельского хозяйства (России) открывают активно развивающиеся отношения партнерства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего с Китаем. Мы считаем своевременным и необходимым перенастроить работу агропромышленного комплекса на производство экспортной продукции. Сегодня у нас для этого все есть", - отметила она на презентации Забайкальского края в посольстве РФ.

По словам губернатора, к настоящему моменту в рамках торгово-экономического взаимодействия Дальнего Востока России с Китаем уже имеются многочисленные успешные наработки. В качестве примера Жданова привела "Племенной завод "Комсомолец", также упомянув экспорт рапса. Она отметила, что положительные тенденции развития в аграрном направлении будут сохраняться.

Губернатор подчеркнула, что крайне перспективные сферы для приграничного сотрудничества с КНР - организация потока иностранных туристов, усиления связи в области наукоемких отраслей.

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