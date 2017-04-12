Президент Молдавии предложил запретить разведку сланцевого газа в стране

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КИШИНЕВ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил законодательно запретить разведку сланцевого газа в стране после взволновавшего общественность контракта на разработку нефтегазовых месторождений с американской Frontera Resources. Как сообщает пресс-служба лидера Молдавии, соответствующая законодательная инициатива была подписана им 12 апреля.
"После многочисленных обращений граждан и организаций, президент сегодня выступил с законодательной инициативой о запрете разведки и добычи сланцевого газа на территории Молдавии", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что законопроект также налагает на инвесторов, желающих заняться добычей полезных ископаемых в Молдавии, обязательство получения положительного заключения от местных органов власти, специализированных организаций, а также собственников земли.
Соглашение с Frontera Resources было подписано 2 января, однако прессе об этом стало известно только в марте. По условиям документа, концессионеру будет дано пять лет на разведку и оценку нефтяных и газовых месторождений в Молдавии, а затем предоставлено право в течение 40 лет их эксплуатировать, уточнял ранее министр окружающей среды Валерий Мунтяну. Разведка будет вестись вблизи румынской границы на участке между молдавскими городами Унгены и Басарабяска.
Шум подняли молдавские экологи, которые заподозрили американцев в планах начать добычу в стране сланцевого газа. Обеспокоенность этим вопросом выразил также президент Молдавии Игорь Додон, который сообщил, что узнал о подписанном договоре из прессы. А власти Гагаузской автономии Молдавии пригрозили и вовсе запретить Frontera Resources разработку нефтегазовых месторождений на своей территории.