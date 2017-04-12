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АРЧК подготовит новые типовые бизнес-планы для получателей "дальневосточных гектаров"

Экономика и бизнес
12 апреля, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Предполагается, что в числе прочего владельцам участков предложат проекты по выращиванию дикорастущих грибов, ягод и лекарственных растений
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) подготовят новые бизнес-планы для получателей "дальневосточных гектаров" в дополнение к 32 проектам, доступным на портале "НаДальнийВосток.РФ" и на сайте АРЧК. Предполагается, что владельцам участков предложат в том числе проекты по выращиванию дикорастущих грибов, ягод и лекарственных растений, сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

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"АРЧК разрабатывает новые бизнес-планы для получателей "дальневосточных гектаров" по запросу граждан", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АРЧК Валентина Тимакова, бизнес-планы разрабатывают совместно с дальневосточными предпринимателями. Так, например, бизнес проект по выращиванию клубники в грунте подготовлен с владельцами подобной компании из Хабаровского края. Отмечается, что в Агентство также обращались получатели "дальневосточных гектаров" с просьбой сделать бизнес-план по строительству лесопилки, организации мини-гостиницы и охотоведческого хозяйства.

"Идет разработка новых (бизнес-проектов - прим. ТАСС), например, завершается работа над бизнес-проектом по выращиванию дикоросов. Дальний Восток богат дикорастущими растениями: грибами, ягодами и лекарственными растениями, которые можно упаковывать и продавать жителям всей страны", - приводятся в сообщении слова Тимакова. Он добавил, что с проработанными бизнес-планами получатели "гектаров" успешно получают кредиты в банках.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 гектар на территории Дальнего Востока. Первыми право на выбор земельного участка получили жители девяти пилотных муниципальных районов (по одному из каждого субъекта в Дальневосточном федеральном округе).С 1 октября право оставить заявку на "дальневосточный гектар" было распространено на всех жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года - на жителей других регионов России.

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