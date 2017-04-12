Грузия до конца года не планирует закупать российский газ

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ТБИЛИСИ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Грузия до конца текущего года не планирует закупать газ у "Газпрома", с апреля газоснабжение будет полностью обеспечиваться за счет поставок из Азербайджана. Об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе в эфире Общественного ТВ.
По словам министра, с января по март Грузия закупила у России 100 млн куб. м природного газа. Он также отметил, что подписанное в начале года соглашение с "Газпромом" "позволяет не зависеть от поставок российского газа".
"На сумму, которую Грузия получает от "Газпрома" за транзит российского газа в Армению, мы имеем возможность покупать газ в Азербайджане и, если понадобится, в Иране", - рассказал Каладзе.
Он добавил, что в случае необходимости у Грузии будет возможность получать российский газ по льготным ценам.
Грузия перестала закупать газ у "Газпрома" в 2007 году. При этом страна получала топливо за транзит российского газа в Армению (10% от поставок). Согласно новому договору с "Газпромом", в 2017 году транзит будет оплачиваться деньгами и сырьем, а в 2018 году - только финансовыми средствами.