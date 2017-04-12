Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузия до конца года не планирует закупать российский газ

Экономика и бизнес
12 апреля, 15:17 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла
Министр энергетики страны Каха Каладзе отметил, что при необходимости у Грузии будет возможность получать российский газ по льготным ценам
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

ТБИЛИСИ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Грузия до конца текущего года не планирует закупать газ у "Газпрома", с апреля газоснабжение будет полностью обеспечиваться за счет поставок из Азербайджана. Об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе в эфире Общественного ТВ.

По словам министра, с января по март Грузия закупила у России 100 млн куб. м природного газа. Он также отметил, что подписанное в начале года соглашение с "Газпромом" "позволяет не зависеть от поставок российского газа".

"На сумму, которую Грузия получает от "Газпрома" за транзит российского газа в Армению, мы имеем возможность покупать газ в Азербайджане и, если понадобится, в Иране", - рассказал Каладзе.

Он добавил, что в случае необходимости у Грузии будет возможность получать российский газ по льготным ценам.

Грузия перестала закупать газ у "Газпрома" в 2007 году. При этом страна получала топливо за транзит российского газа в Армению (10% от поставок). Согласно новому договору с "Газпромом", в 2017 году транзит будет оплачиваться деньгами и сырьем, а в 2018 году - только финансовыми средствами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Предстартовая подготовка Юрия Гагарина к полету, 1961 год
10 опасных ситуаций Гагарина: как первому космонавту везло в полете
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
2
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
Темы дня
Загрузка...
Реклама