Ткачев ждет, что урожай зерна в 2017 году составит не менее 110 млн тонн

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Урожай зерна в 2017 году составит не менее 110 млн тонн, что позволить сохранить за Россией мировое лидерство по экспорту пшеницы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании президента РФ Владимира Путина с вице-премьерами.

"Мы рассчитываем на то, что слаженная работа федерального центра, региональных властей, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит в текущем году при благоприятных погодных условиях собрать урожай не менее 110 млн тонн зерна. Это даст возможности полностью обеспечить и свои потребности внутреннего рынка, и, конечно, сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы, и развивать экспорт других сельхозкультур", - сказал Ткачев.

Он отметил, что сейчас посевная идет полным ходом, площадь обрабатываемых земель впервые за 15 лет увеличилась и превысила 80 млн гектар. "То есть мы прибавили за год почти полмиллиона га, в том числе благодаря закону используем и вовлекаем в оборот неиспользованные земли, заброшенные земли", - добавил он.

Ткачев сообщил, что кредитование сезонных полевых работ идет в плановом режиме и без сбоев, началось кредитование сельхозпроизводителей по льготной кредитной ставке до 5%. "В программе участвует более 25 банков. Мы будем количество банков расширять еще. На 6 апреля на проведение сезонных полевых работ выдано 92 млрд рублей краткосрочных кредитов, что на 15% больше, чем годом ранее", - сказал глава Минсельхоза.

Путин поинтересовался у Ткачева, какова ситуация с обеспечением сельхозпроизводителей топливом. "По ГСМ у нас цены поднялись, но в пределах инфляции, то есть примерно 3 - 5%. В пределах допустимого", - ответил Ткачев.

"В контакте будьте с производителями",- поручил ему президент Путин.