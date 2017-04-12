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Нацбанк Казахстана ожидает дальнейшего снижения инфляции в стране

Экономика и бизнес
12 апреля, 15:32 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Председатель банка Данияр Акишев отметил, что снижение будет более медленным и плавным
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АСТАНА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Целевой коридор инфляции в Казахстане будет плавно снижаться, достигнув 4-6% в 2019 году. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

"Уровень инфляции снизился с максимального значения 17,7% в июле 2016 года до 7,7% по итогам марта текущего года. Мы ожидаем дальнейшего снижения инфляции, но уже более медленного и плавного", - сообщил Акишев.

По его словам, среднесрочной целью для Нацбанка является уменьшение инфляции до уровня 4% и ниже к 2020 году. "Целевой коридор инфляции будет постепенно снижаться: 2017 год - 6-8%, 2018 год - 5-7%, 2019 год - 4-6%. На самом деле снижение и, что не менее важно, стабилизация инфляции в условиях Казахстана является достаточно непростой задачей. При этом необходимо понимать, что принятие жестких мер по резкому ограничению инфляции в короткие сроки будет оказывать негативное влияние на экономику, приводя к негативным долгосрочным последствиям", - отметил глава Нацбанка.

По мнению Акишева, снижение инфляции "должно происходить постепенно, ее замедление до 3-4% в год может быть обеспечено только совместными и скоординированными усилиями Национального банка, правительства и местных исполнительных органов".

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