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Fox: Трамп считает, что его избрание вызвало прилив оптимизма у бизнеса США

Экономика и бизнес
12 апреля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Президент США отметил, что в стране никогда не было такого высокого уровня оптимизма, как за 90 дней после его избрания
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что первые три месяца его пребывания на посту уже привели к положительным результатам в области бизнеса. В качестве доказательства он привел рекордный рост оптимизма предпринимателей, действующих в сфере обрабатывающей промышленности, а также рост капитализации фондового рынка США. Об этом президент США сказал в интервью телеканалу Fox Business, которое было передано в эфир 12 апреля.

"Когда мы смотрим на все, что мы сделали, с точки зрения бизнеса... Посмотрите на индекс оптимизма производителей - 93%, это самый высокий показатель, который когда-либо был отмечен, - заявил Трамп. - У нас никогда не было такого высокого показателя оптимизма, как за последние 90 дней после избрания Трампа. Посмотрите на рынок акций, он прибавил по стоимости $3 трлн".

Согласно опубликованным в минувшую пятницу данным ежеквартального опроса, проводимого Национальной ассоциацией обрабатывающей промышленности США, 93% предпринимателей этой сферы экономики оптимистично настроены в отношении ее перспектив. Этот показатель перед избранием Трампа составлял 56%.

25 января 2017 года впервые в истории американский промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) превысил "психологическую отметку" в 20 тыс. пунктов. Как отметила телекомпания CNN, с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США 8 ноября 2016 года индекс вырос на 1667 пунктов. Наблюдатели увязывают это с общим оптимизмом участников рынка по поводу программы восстановления промышленного сектора США, предложенной республиканцем.

Президент Трамп планирует снизить ставку налога на прибыль корпораций до 15% с нынешних 35%. Он также предлагает ввести дополнительные налоги на товары, импортируемые в США.

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