Оценка роста ВВП РФ в I квартале снижена до 0,5%

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Рост российской экономики в I квартале может составить 0,5%, во II-III кварталах - по 0,6% с очищенной сезонностью в квартальном выражении. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Февральская оценка роста ВВП России в I квартале составляла 0,6%, а во II квартале - 0,8%.

При этом представленные модельные оценки департамента ЦБ РФ предполагают рост ВВП России по итогам 2017 года на 2%.

Аналитики ЦБ РФ отмечают, что небольшое понижение оценок не связано с февральской макроэкономической статистикой, которую нельзя воспринимать как слабую с учетом поправки на календарный фактор. "Скорее, модельные оценки ранее завышали динамику ВВП в ближайшие кварталы под влиянием оптимистичных значений опережающих индикаторов и теперь корректируются в сторону более реалистичных значений по мере поступления новых статистических данных", - говорится в бюллетене.