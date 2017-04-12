Объем инвестиций в деловой центр "Коммунарка" в Новой Москве превысит 400 млрд рублей

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" на территории Новой Москвы составит 402 млрд рубля. Об этом журналистам в рамках круглого стола по развитию Новой Москвы сообщил директор по развитию АО "Мосинжпроект" Наиль Сайфуллин.
"Объем инвестиций в развитие административно-делового центра "Коммунарка" на территории Новой Москвы составит порядка 402 млрд рублей, их них 45 млрд рублей будет вложено со стороны городских властей", - подчеркнул Сайфуллин.
По его словам, деловой центр "Коммунарка" разместится на земельном участке площадью в 550 гектаров, на котором будет построено около 4,8 млн кв. м недвижимости, из них 1,3 млн кв. м придется на жилье, 1,7 млн кв. м - на общественно-деловую застройку. Кроме того, в рамках данной инфраструктуры будет создано 55 тыс. рабочих мест.