Госдума ратифицировала протокол о косвенных налогах в Байконуре

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ратифицировали в День космонавтики протокол об урегулировании вопроса взимания косвенных налогов на территории города Байконур в Казахстане.

Документ вносит изменения в соглашение между Россией и Казахстаном о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

Как следует из сопроводительных материалов, протокол предусматривает применение нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) и освобождение от акцизов при вывозе товаров из Байконура на другую территорию Казахстана. Однако налоги будут взиматься в случае ввоза товара с иной территории Казахстана в Байконур или при реализации товара без его вывоза за пределы "звездного" города. Размер налогов в таком случае устанавливается по ставкам, предусмотренным в Налоговом кодексе РФ.

Протокол был подписан в Москве 12 апреля 2016 года на основании распоряжения президента России Владимира Путина.

Согласно соглашению между Россией и Казахстаном, город Байконур наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения РФ, на срок аренды Россией одноименного космодрома, находящегося на его территории. В настоящее время "Байконур" арендован российской стороной до 2050 года.