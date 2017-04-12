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Жалование руководства "Нафтогаза" увеличилось за год в 13 раз

Экономика и бизнес
12 апреля, 16:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, апреля. /ТАСС
Согласно финотчетности компании, заработная плата и премии руководства за 2016 год составили $3,22 млн по текущему курсу
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КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Заработная плата и премии руководства компании "Нафтогаз Украины" в течение 2016 года увеличились в 13 раз по сравнению с 2015 годом, составив 86,587 млн гривен ($3,22 млн по текущему курсу). Об этом сказано в финансовой отчетности "Нафтогаза", размещенной на сайте предприятия.

"В 2016 году суммарных размер вознаграждения (заработная плата и премии) высшего руководства Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", согласно аудированной годовой финансовой отчетности, составил 86,587 млн гривен, что в 13 раз больше, чем было в 2015 (6,551 млн гривен)", - сообщило информагентство "Украинские новости".

Повышенные выплаты получили четыре члена правления и шесть руководителей структурных подразделений. Существенное повышение заработных плат руководству произошло в первом полугодии 2016 года, отмечает издание.

Рекордная прибыль

В 2016 году впервые за последние пять лет компания получила чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен (почти $1 млрд), которая была обеспечена "преимущественно прибылью от транзита" российского газа, сообщили в "Нафтогазе". Из этих средств свыше 15 млрд гривен ($555 млн) дивидендов и авансового платежа по налогу на прибыль было решено направить в государственную казну.

По сравнению с 2015 годом, доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд гривен (около $275 млн) благодаря увеличению физических объемов транзита и девальвации национальной валюты.

"Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная компания страны по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа, а также его хранения.

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