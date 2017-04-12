Жалование руководства "Нафтогаза" увеличилось за год в 13 раз

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
Стржалковский: ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезонСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Заработная плата и премии руководства компании "Нафтогаз Украины" в течение 2016 года увеличились в 13 раз по сравнению с 2015 годом, составив 86,587 млн гривен ($3,22 млн по текущему курсу). Об этом сказано в финансовой отчетности "Нафтогаза", размещенной на сайте предприятия.
"В 2016 году суммарных размер вознаграждения (заработная плата и премии) высшего руководства Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", согласно аудированной годовой финансовой отчетности, составил 86,587 млн гривен, что в 13 раз больше, чем было в 2015 (6,551 млн гривен)", - сообщило информагентство "Украинские новости".
Повышенные выплаты получили четыре члена правления и шесть руководителей структурных подразделений. Существенное повышение заработных плат руководству произошло в первом полугодии 2016 года, отмечает издание.
В 2016 году впервые за последние пять лет компания получила чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен (почти $1 млрд), которая была обеспечена "преимущественно прибылью от транзита" российского газа, сообщили в "Нафтогазе". Из этих средств свыше 15 млрд гривен ($555 млн) дивидендов и авансового платежа по налогу на прибыль было решено направить в государственную казну.
По сравнению с 2015 годом, доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд гривен (около $275 млн) благодаря увеличению физических объемов транзита и девальвации национальной валюты.
"Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная компания страны по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа, а также его хранения.